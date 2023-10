Egy kedves lemez rókákról – gyerekeknek, családoknak

A Rókatánc egy magával ragadó, nép-és világzenei elemekből szövetelt, táncos, mesés kavalkád. A lemez alapján készült színpadi előadás különösen érdekes, melynek során a virtuóz zenészek – Szakál Tamás, Kováts Gergő, Szabó Dániel, Könczei Bálint és Bognár András – Csiki Gergely táncművész, néptáncpedagógus segítségével lendületes sodrású, korosztályokon átívelő mesevilágot teremtenek.

Paár Julcsi Rókatánc című lemezét Szert-Szabó Dorottya illusztrálta. A borító egyben társasjáték is. Forrás: Fonó Budai Zeneház

Nem csoda, hogy a történet szereplői és az őket minden kalandban végigkísérő muzsikusok mellett a közönségből is előbújik a világot felfedezni vágyó gyermeki én, vagy egy merész, mindenre elszánt róka. Az egyedi tervezésű, Szert-Szabó Dorottya által illusztrált borító különleges vizuális élmény is egyben, egy társasjátékot is rejt magában az egész családnak.

Paár Julcsi így vall az új, Rókatánc című lemezről:

Úgy érzem, odabent örök-gyerek maradok! A mai napig elvarázsolnak a mesék, magával ragad az önfeledt játék öröme, megérint, felemel, összerendez a dal. A próbafolyamatok, koncertek, előadások során észrevétlen átváltozom; új minőségek bújnak elő belőlem. Így van ez a Rókatánc kapcsán is! Az eddigi meselemezeim témái is emberi helyzetekről szóltak, kapcsolatokról, egyéni és közösségi kihívásokról, oldásokról. Ezúttal viszont rókabőrbe bújok, és egy egészen új perspektíva nyílik meg a történetben, karakterábrázolások, társas viszonyulások terén.

Az énekes-zeneterapeuta szerint rókákról szól a fáma Dél-Amerikától Japánig, az ókori görög történetmesélő Ezópus fabuláitól a magyar népmesekincsen át, a modern irodalom állócsillagáig, Antoine de Saint-Exupéryig. A művész szerint fontos és kollektív tartalmak kapcsolódnak hozzájuk; az értelem, az individuum, az emberekkel való közvetlen kapcsolódás képessége emeli a rókákat egyfajta átmeneti térbe, ami az ő meséje felütését is adta.

Paár Julcsi a IV. Viharsarki Táncháztalálkozón a Csabagyöngye Kulturális Központban 2021. november 12-én, Békéscsabán. Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap

– Zeneileg is gyakorlatilag kimeríthetetlen téma a „rókatánc”, hiszen a dallam bejárja az egész nyelvterületünket, különféle jellegű, változékony formavilágú nyomot hagyva maga után.

Mondanom sem kell, hogy életem egyik első gyerek-színházi szerepe a Kis herceg Rókája volt – hálás és éltere szóló tanulság egy egész világot megszelídíteni vágyó, de bátortalan 11 éves kislány számára. Az meg csak a ráadás, hogy egykori „weineres” zongoristaként, sejtszinten ivódott belém ez az örökérvényű melódia, talán éppen azért, hogy most újra nekiindulhasson és formálódjon tovább a ti örömötökre is! – ajánlja új albumát az énekesnő.

A Rókatánc című lemez felvételei 2023 tavaszán a Pannónia Stúdióban készültek.