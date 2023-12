Feldolgozta az LGT ötven éve megjelent legendás lemezét a magyar formáció

A Bummm!-ból 1973-as megjelenése után angol nyelvű változat is készült, a számok az Egyesült Királyságban és Amerikában is megjelentek. A lemez előtt tisztelgő mostani est lemezbemutató koncert is, hiszen Pénzes Máté és a Zseb Na Bummm! címmel nemrég LP-n jelentette meg az LGT dalainak feldolgozását.

Pénzes Máté és a Zseb. Forrás: Magyar Zene Háza

Az együttes egyfajta supergroup, a Blahalouisianából és a Black Circle Orchestrából ismert billentyűs, Pénzes Máté formációja, amelyben rajta kívül a dobos Boros Levente (Qualitons), a basszusgitáros Heilig Tamás (Punnany Massif) és a gitáros Kiss Péter (Pontiac) szerepel, énekesként közreműködik Nagy Barnabás. A lemezbemutató koncerten színpadra lép még Schoblocher Barbara, Gerendás Péter és Solti János is.

A Bummm! az LGT harmadik stúdióalbuma volt, az első, amelyen Somló Tamás játszott, és az utolsó, amelyen Barta Tamás gitárjátéka és szerzeményei hallhatók. A lemezen olyan emblematikus LGT-dalok szerepelnek, mint a Ringasd el magad; a Gyere, gyere ki a hegyoldalba; az Ő még csak tizennégy; a Vallomás vagy a Miénk itt a tér.

A lemez gyártását leállították, a példányokat a bolti forgalomból kivonták, miután 1974-ben Barta Tamás nem tért haza az Egyesült Államokból.

A Bummm! csak 1982-ben, technikailag korszerűsített változatban jelent meg újra.

Presser Gábor évekkel korábban egy MTI-nek adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a zenekar utolsó néhány évében, koncertekre készülve az volt a belső közmegállapodás, hogy a Bummm! és a dupla Loksi-lemez (1980) volt a két csúcspont.

„A rock mellett a dzsessz, a soul és a funk az én világom, ezekre alapoztam a hangszereléseket. Somló, Presser vagy Barta után e dalokat nehéz elénekelni, Adamis és Presser dalszövegei viszont nagyon fontosak, így ének helyett többször szintetizátoros vocodert és talkboxot használtunk. A Kék asszonyt Boros Levi énekli, a Miénk itt a tért- Nagy Barnabás. Néhány dal, így például az Ő még csak tizennégy esetében tisztán instrumentális felvételt készítettünk" – mondta Pénzes Máté nemrég az MTI-nek.

Az LGT lemeze előtt tisztelgő, a közelmúltban vinilen megjelent Na Bummm! borítóját ugyanaz a grafikusművész, Kemény György készítette, aki az eredetit rajzolta.

LGT-feldolgozásokból korábban is megjelent néhány teljes album az elmúlt évtizedekben, de most először fordult elő, hogy egy teljes Loksi-lemez újragondolása lát napvilágot. 1994-ben Hevesi Tamás (Ezt egy életen át kell játszani), 2008-ban egy többelőadós projekt (MTV Icon), 2020-ban pedig a Csík Zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal kiegészülve (A dal a miénk) készített lemezt a Locomotiv GT számaiból.

Borítókép: Az LGT együttes tagjai: Karácsony János, Somló Tamás, Laux József, Presser Gábor 1976-ban (Fotó: Fortepan/Urbán Tamás)