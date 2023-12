Ismét Budapesten lép fel a Five Finger Death Punch, ilyen intim környezetben még nem láthattuk a sztárbandát

A többszörös platinalemezes Five Finger Death Punch novemberben fejezte be amerikai stadionturnéját a Metallica társaságában. A zenekar jövő májusa és júliusa között Európa húsz országában mutatja be AfterLife című legutóbbi albumát és a legnagyobb slágereit.

A Five Finger Death Punch budapesti koncertjének plakátja. Forrás: Live Nation Hungary



A 2024-es koncertsorozat egybeesik a Metallica M72 című turnéjának európai részével, amelyet továbbra is a Five Finger Death Punch kísér vendégként a világ nagy stadionjaiban. A nyári turné során azonban önálló koncerteket is adnak, ezeken az állomásokon – így a budapestin is – a metalcore friss sztárzenekara, az Ice Nine Kills nyitja az estét.

A Five Finger Death Punch 2005-ben alakult, az induló tagságból napjainkra ketten maradtak: az énekes Ivan Moody, valamint a magyar születésű gitáros-dalszerző, Báthory Zoltán. Mellettük Andy James gitározik, Chris Kael basszusgitáron játszik, Charlie Engen pedig dobol.

Már a második lemezük, a 2009-ben kiadott War Is the Answer túllépte az egymillió eladott példányt. A csapatot a 2013 és 2015 között megjelent három album, a The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell – Volume 1 és Volume 2, illetve a Got Your Six tette az évtized egyik legsikeresebb metalbandájává.

Az energikus koncertjeiről híres Five Finger Death Punch dalai már több mint kilencmilliárd streaming lejátszásnál tartanak.

2007 óta az együttes huszonnyolc kislemeze szerepelt a top 10-ben, tizenöt közülük vezette is a Billboard rock lejátszási listáját, és csak az elmúlt öt évben rekordnak számító tíz listavezető daluk jelent meg. Eddig kilenc stúdióalbumot készítettek, számos amerikai és nemzetközi díjat kaptak, az alapító gitáros, a magyar származású Báthory Zoltán nemrég egy karakterként még a népszerű Call of Duty nevű videójáték-sorozatban is feltűnt.

A csapat legutóbb tavaly júliusban járt Magyarországon, akkor a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel, jövő nyáron a harmadakkora Barba Negra Music Clubban jóval intimebb környezetben láthatjuk őket.

Borítókép: Five Finger Death Punch (Forrás: Facebook)