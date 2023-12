Propaganda és életöröm: az Állami Áruház világa

Az Állami Áruház filmváltozata kiváló színészekkel varázsolta el a maga idejében a közönséget, ám a 2011-es színpadi változatnak is nagyon komoly sikere volt. A Győri Nemzeti Színház ének- és tánckara szakmailag és emberileg is összhangban dolgozott, kiválóan működött a szereposztás, ahogy Horváth Péter rendező felidézi. Ebből az adásból ráadásul most megtudhatjuk azt is, mi is volt az a szocialista operett, a vonalas film mellett, hiszen majdnem egyszerre született az Állami Áruház filmes és a színházi változata. Természetesen a film egy propagandisztikus alkotás, a párt nagyságáról szólt, ugyanakkor az ötvenes évek eleje a jegyrendszerrel, a sok éhezéssel, a csengőfrásszal egyike volt a szocializmus legsötétebb időszakainak.

Horváth Péter író, rendező a Szélesvásznú történelem adásának első vendége, akinek nevéhez fűződik az Állami Áruház operettváltozata.

A filmbeli fiatalok mégis tele voltak életszeretettel, és ez ebből a történetből és az operettből is áradt, megállíthatatlanul. Az Állami Áruház dallamai igencsak fülbemászóak voltak, a hatás ma is tagadhatatlan. Ahogyan Horváth Péter mondja, a muzsika átmozgatja, átmossa a néző lelkét, hiszen a filmben a hangszerelés is csúcsminőségű, elég, ha az Egy Duna-parti csónakházban kezdetű Kerekes János–Szenes Iván-féle dalra gondolunk. A történet a kommunista frázisok hangoztatása mellett a „feketézés” versenyéről is szólt, amit Horváth Péter szerint a közönség is érezhetett anno.

Természetesen nem maradhatnak el a részletek ez alkalommal a győri színpadi előadásból sem, amely alkotásban a túlzás eszköze is kiválóan működött: a darabban direkt minden el is volt túlozva. E darabban játszotta Dániel Károly figuráját Vida Péter, a műsor második felének vendége. A Jászai Mari-díjas színművész okkal nem nézte meg előre az 50-es évekbeli eredetit, hogy ne befolyásolja őt a szerepében Latabár Kálmán alakítása. Szó esik emellett Latabáré mellett Kabos Gyula jellegzetes gesztusairól, a színészi mesterség kulisszatitkairól, a főiskolai vizsgákról, valamint a kiváló hangulatú győri előadásról is.

A régi magyar filmek és Latabár-rajongók számára ismét egy kötelező filmvígjáték érkezik szombat este, azaz szenteste előtt a Hír Televízióba. Ne hagyják ki, ha tehetik!