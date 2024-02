A jövő jazztehetségei mutatkoznak be a Müpában

Mára a Müpa egyik legnépszerűbb hagyományává vált, hogy a tél végéhez közeledve egy egész hétvégén át a jazz kerül a főszerepbe: a tehetségbörzén délutánonként és kora este összesen hat feltörekvő fiatal csapat mutatja meg a zsűrinek és a közönségnek, hogy mit tud, az estéket pedig a műfaj legkiválóbb muzsikusaiból álló befutott zenekarok zárják. A házigazda idén is az elsősorban rádiós műsorvezetőként, de ma már a TikTok népe által is jól ismert Jazzkovács László lesz.

Mathias Eick. Fotó: Müpa

Február 16-án a főként a hatvanas évekbeli kiszenekari hangzás által inspirált Up To The Surface és a világzenei mellett hiphopos hatásokat is beépítő Emingó zenekar játszik. Szombaton két trió, az összetett, modern hangzásvilágot képviselő Grace and Gravy, illetve a különböző stílusokat leleményesen keverő Intergeese lép színpadra. Vasárnap a fúzióra építő, dél-amerikai hangulatban (is) utazó Claudia Raquel Quintet, majd a popos-folkos dallamokkal bátran kísérletező Koncz Kriszta Group mutatkozik be.

A tehetségbörze indulóit a nemzetközi zsűri végig figyelemmel kíséri, majd a tehetségkutató záróestéjén ők és a közönség is kiválasztják a legjobbnak ítélt formációkat, akik a Nemzetközi Jazznapon hamarosan ismét a Müpában léphetnek fel.

Az esti koncerteken a műfaj beérkezett képviselői várják a közönséget: az első estén Gyémánt Bálint mutatja be zenésztársaival Vortex of Silence című vadonatúj lemezét, szombaton a jazzszíntér egyik legfrissebb sztárcsapata, a New Fossils Mathias Eick trombitással kiegészülve lazítja le a jelenlévőket, míg a zárókoncertet a négy kontinensről verbuvált, Bognár Szabolcs billentyűs vezette, nyugat-afrikai, brazil és afroamerikai ritmusokkal utaztató Àbáse zárja.

A tehetségbörze koncertjei ingyenesek, és az érdeklődők a teljes Jazz Showcase programját követhetik online is. Kedvenceikre a nézők a Müpa weboldalán keresztül adhatják le szavazataikat.

Borítókép: Gyémánt Bálint (Forrás: Müpa)