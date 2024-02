Jubiláló olasz basszista érkezik az Operaházba

Mozart, Verdi és Muszorgszkij műveinek avatott előadójaként Ferruccio Furlanetto kedvenc szerzőitől válogatva és leghíresebb operaszerepeiből állította össze műsorát. Az esten elhangzik többek között Sarastro (A varázsfuvola), Figaro (Figaro házassága) és Leporello (Don Giovanni), valamint Borisz Godunov és II. Fülöp király (Don Carlos) egy-egy népszerű áriája, illetve Massenet Don Quijotéjének híres részlete. A műsor első felében a világhírű basszista dalműsorral készül: Brahms Négy komoly ének és Muszorgszkij A halál dalai és táncai című ciklusait, valamint Rahmanyinov A titkos éj csöndjében és Tavaszi vizek című versfeldolgozásait adja elő az operaházi közönségnek.

Natalia Sidorenko zongoraművész. Fotó: Magyar Állami Operaház

Ferruccio Furlanetto pályája éppen ötven éve, 1974-ben indult Olaszországban, ám szélesebb körben a milánói Scala 1979-es, Claudio Abbado által vezényelt Macbeth-előadása tette őt ismertté. A következő évadban már a New York-i Metropolitanban is fellépett, aminek a San Diegó-i Operaház mellett rendszeres vendége maradt az Egyesült Államokban. Az 1980-as évektől fogva Európa minden rangos operaházában és komolyzenei fesztiválján bemutatkozott, visszatérő művésze volt többek közt a Bécsi Állami Operaháznak, a Salzburgi ünnepi játékoknak, a londoni Királyi Operának, a Párizsi Operának vagy a moszkvai Bolsoj Színháznak is, miközben a korszak legnagyobb karmestereivel dolgozott Herbert von Karajantól kezdve Solti Györgyön, Leonard Bernsteinen és Riccardo Mutin át Daniel Barenboimig és Lorin Maazelig bezárólag.

Az operaházi közönség először 2010-ben láthatta egyik emblematikus szerepében, II. Fülöp megformálójaként, majd ezt követően fellépései a 2014-es Szabadság OperaGálán és egy 2019-es Erkel színházi esten is nagy sikert arattak.

A Sztárestek zongorával dal- és áriaesten partnere az öt évvel korábbi alkalomhoz hasonlóan Natalia Sidorenko zongoraművész lesz. A többszörösen díjazott előadó a Moszkvai Állami Filharmonikus Zenekar szólistája, aki egyebek mellett a bécsi Staatsoper és a Musikverein, a moszkvai Csajkovszkij Koncertterem és a Malmői Opera rendszeres közreműködője, valamint Furlanetto és számos más nemzetközi hírű operaénekes áriaestjeinek állandó kísérője.

Borítókép: Ferruccio Furlanetto (Fotó: Magyar Állami Operaház)