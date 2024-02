Izgalmas műfajmámor a Szindbádban

A színész közben próbál a Valentin-napi koncertre, a Macskajátékra és a Variációk egy rablásra című előadásra is, de mint elmondta, ennek nagyon örül, jól jön neki most a sok elfoglaltság.

Tar Dániel a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház „Micimackó a Pagony utca 100-ban” című előadás premierjén 2023. február 23-án. Forrás: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

– Nekem ez a feladatözön most nagyon segít, ha nem így lenne, talán megőrülnék... Másfél hónapja szakítottunk a barátnőmmel. Kétéves kapcsolat volt, iszonyatosan szerettük egymást. Szervesen kapcsolódik ehhez a társasághoz, a színházhoz, imádta ezt a csapatot, valamikor részese volt, ő is ezt akarta csinálni – elevenítette fel a fájdalmas emlékeket a színész, aki azt is elmesélte, hogy azért lett vége a kapcsolatuknak, mert a lány egyszer csak úgy döntött, hogy más pályát választ, elkezdett jogot tanulni.

Taccsra tett ez a szakítás, és csak így tudtam megélni, hogy dolgozom, ez nagyon-nagyon sokat segített. Végül úgy jöttem ki ebből a dologból, hogy új remény, új cél áll előttem, ami megmosolyogtat és boldoggá tesz

– mondta lelkesen Tar Dániel. A Variációk egy rablásra című darabot Törő Gergely Zsolttal közösen viszik színre.

– Ez az előadás alapvetően egy show, ami nevettet, de vannak mélyebb részei is. Adott egy érdekes szituáció egy 2019-ben készült újságcikk alapján: egy srác fellökött egy idős hölgyet, ellopta a táskáját, elszaladt, majd húsz perc múlva meggondolta magát, és visszament. Sok minden elindult bennünk: vajon mi zajlódhatott le a srácban, miért jutott el odáig, hogy fellök egy öreg nénit, majd visszamegy... Ugyanazt a történetet más-más műfajban jelenítjük meg az előadás során, tehát számos színházi formanyelven keressük a választ arra a mindent eldöntő kérdésre, hogy mi történt aznap este. Izgalmas műfajmámor lesz, márciusban mutatjuk be a közönségnek a Szindbádban – fejtette ki a nyíregyházi színház művésze.

A riporteri kérdésre, hogy mi lehet a Családi játszmák című darab sikere – hiszen sorozatban játsszák –, a színész elmondta, hogy valószínűleg ez azzal magyarázható, hogy ilyen átfogóan, több korosztályt bemutatva talán nagyon régen kaphatott tükröt a közönségük.

– Előfordult, hogy amikor kimentek szünetre, az egyik néző jól hallhatóan mondta: „na, most tükröt állítottak elénk...” Nem kizárt, hogy némi félelemmel jött vissza a második felvonásra, mert tudta, hogy még be fog találni valami. Az előadás ugyanis nem oldja fel minden karakter problémáját, nem mindenki kap feloldozást a végén. Szerintem nyernek a nézők, ha megnézik, mert számos, az életben is előforduló helyzettel találkoznak, s aki fel tudja dolgozni, annak jó lesz – nyilatkozta a Szabolcs-Szatmár-Bereg-vármegyei lapnak Tar Dániel, a Móricz Zsigmond Színház művésze.

A vele készült interjút teljes terjedelmében a Nyíregyháza.hu oldalon olvashatják el.