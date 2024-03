Gyerekkori rémálmok és a kínosság humora – 10 régi sorozat, amely elérhető a streaming-szolgáltatókon

Vészhelyzet (HBO Max)



A kórházas sorozatok már sok-sok évtizede rendkívül népszerűek, de egy sem volt talán akkora siker, mint az 1994 és 2009 között futott és összesen tizenöt évadot és 331 epizódot megélt Vészhelyzet. A népszerűsége nem véletlen, korábban egy televíziós produkció sem mutatta be olyan naturálisan és a maguk véres valóságában az életmentő műtéteket, az orvosi esetek általában izgalmasak voltak, a szereplők között pedig a drámai szálak is működtek.

Külön érdekes, hogy a széria annak a Michael Crichtonnak a fejéből pattant ki, aki a Jurrasic Parkot is írta, és furcsa az is, hogy bár a tizenöt év alatt millió színész tűnt fel a szériában fontos szerepben, közülük egyedül csupán George Clooney vált A kategóriás hollywoodi szupersztárrá.

Vészhelyzet – régi sorozatok sokaságát találhatjuk meg a streaming-szolgáltatókon Forrás: HBO Max

Jóbarátok (HBO Max)

Nem sok ember van a világon, akinek a Jóbarátok címe hallatán ne jutna eszébe rögtön több tucat poén és emlékezetes epizód, az 1994-ben indult, tíz évadot megélt vígjátéksorozat igazi generációs élményt jelentett nemzedékek egész sorának.

Olyannyira, hogy a streaming-szolgáltatók a mai napig versenyeznek és elképesztő összegeket képesek kicsengetni, hogy szerepeljen a kínálatukban.

A siker nem volt véletlen, a hat New York-i fiatal mindennapjairól és csetléseikről-botlásaikról szóló szériában elképesztően jól működött a kémia a különböző karakterű és kivétel nélkül imádni való szereplő között. A színészeknek kereken a fele, Jennifer Aniston, Courteney Cox és Matthew Perry a mozi világában is szupersztárrá vált, és jól jellemzi, milyen sokat jelent a sorozat millióknak, hogy amikor utóbbi nemrég tragikus körülmények között meghalt, az egész világ egy emberként gyászolta.

Jóbarátok Forrás: HBO Max



Agymenők (HBO Max)

Az Így jártam anyátokkal mellett talán csupán a – borzalmas magyar címet viselő – Agymenők volt az egyetlen olyan vígjátéksorozat, amely képes volt betölteni a Jóbarátok által hagyott űrt. Pedig papíron nem kellett volna működnie, hiszen a szereplők igazi unalmas geekek, akiket csak a számítógépes játékok, a képregények, a sci-fik és fantasyk, valamint persze a saját tudományos pályájukkal kapcsolatos kérdések izgatnak, a csajozásban ügyetlenebbek aligha lehetnének. Azonban éppen a rendkívül imádni való szereplők bénázása elképesztő humorforrást biztosított, akárcsak a tematikából eredően a milliónyi popkulturális utalás, az alkotók pedig olyannyira elemükben voltak, hogy még az utolsó, tizenkettedik évadra sem fáradt el a sorozat. Szerencsére a zárás után sem kellett teljesen elbúcsúznunk az Agymenőktől, Az ifjú Sheldon címet viselő előzményszéria szintén nagy sikerrel fut és ugyancsak magas színvonalat képvisel.

Agymenők Forrás: HBO Max

Sírhant művek (Netflix)

Az alapkoncepció hallatán – az Agymenőkhöz hasonlóan – a Sírhant művek esetében sem gondolhatták sokan, hogy igazán sikeres lesz. Hiszen a történet aligha lehetne kevésbé populáris, egy temetkezési vállalkozásból élő, egyébként rendkívül diszfunkcionálisan működő családot követünk végig, és a sorozat rajtuk keresztül fogalmaz meg kérdéseket az életről és a halálról, valamint a gyászról és annak feldolgozásáról.

Ugyanakkor Alan Ball, az Amerikai szépség Oscar-díjas forgatókönyvírója a tőle megszokott éjfekete, olykor morbid humorral oldja fel a súlyos témákat és rendkívül magas minőségben.

A 2001-ben indult, öt évadot megélt széria egyike volt azoknak, amelyek nagyban hozzájárultak az HBO presztízséhez.

Sírhant művek Forrás: Netflix



X-akták (Disney+)

Azok, akik a kilencvenes években voltak gyerekek – és a szüleik megengedték nekik, hogy nézzék –, valószínűleg mind be tudnak számolni egy-egy traumatikus élményről, amelyet az X-Akták okozott és utána jó néhány éjszakán keresztül alig tudtak aludni a rémálmoktól rettegve; legyen szó a híres Gumiemberről vagy az ufókról.

Ugyanakkor a régi sorozatokról szóló listánk talán egyetlen olyan eleme, amely nem öregedett jól, a két paranormális esetekre specializálódott FBI-ügynök, Murder és Scully esetei a maguk korában sokkolóak voltak, a mai megemelkedett ingerküszöb mellett azonban már nem túlságosan hatásosak. Jól érzékelteti ezt az is, hogy amikor 2016-ban, majd 2018-ban megpróbálták feltámasztani a szériát, már igencsak csekély érdeklődés övezte.



X-akták Forrás: Disney+

Twin Peaks (SkyShowtime)

Állítólag, amikor a kilencvenes évek elején vetíteni kezdték nálunk a Twin Peakset, egész egyszerűen elnéptelenedtek az utcák, amikor az új epizódot játszották, nemcsak Magyarországot, hanem a fél világot izgalomban tartotta, ki is gyilkolta meg Laura Palmert.

Mindez ma már teljesen elképzelhetetlen lenne, több okból is: egyrészt a streaming-szolgáltatók megjelenésével már lényegében nincs kollektív kortárs kultúránk, olyan hatalmas a választék a sorozatokból, hogy mindenki mást néz, másrészt egy ennyire kompromisszummentes széria képtelen lenne már ekkora közönséget megszólítani. David Lynch mindig az elvont, szürreális, szorongató álomlogika szerint építkező, nehezen követhető stílusáról volt híres, a Twin Peaksben pedig mindezt csúcsra járatta.

Twin Peaks Forrás: SkyShowtime



Az elit alakulat (HBO Max)

Az öt Oscar-díjat nyert és hatalmas anyagi és kritikai sikert aratott Ryan közlegény megmentését a mai napig minden idők egyik legjobb háborús filmjének tartják, mert bár a sztori igencsak naiv és hazug, korábban egy produkció sem mutatta be olyan brutálisan, véresen és realisztikusan, milyen is lehet a frontvonalban lenni, amikor minden irányból tüzelnek ránk. Steven Spielberg és Tom Hanks mindezek után egy még grandiózusabb projektbe vágott bele producerként szintén a második világháború tematikájában, csupán a kisképernyőn:

Az elit alakulat az egyik első olyan sorozat volt, amely látványvilágban felvette a versenyt a mozifilmekkel és nagyban járult hozzá ahhoz, hogy a televízióra már nem a nagyvászon kistestvéreként tekintünk.

A szakma és a nézők egyaránt imádták a szériát, az alkotópáros pedig először 2010-ben The Pacific – A hős alakulattal, majd 2024-ben A levegő uraival próbálta megismételni a sikert. Azonban nem jött össze nekik, jóval kevesebb nézőt vonzottak az említett szériák, és olyan brutális költségvetésből készültek, hogy azt lehetetlen volt visszatermelni.



Az elit alakulat Forrás: HBO Max

Maffiózók (HBO Max)

Talán még sosem született olyan összeállítás minden idők legjobb sorozatairól, amelyben ne szerepelt volna a Maffiózók, ráadásul igencsak előkelő helyen. A huszonegy Emmy- és öt Golden Globe-díjat begyűjtött széria zseniális alapötletre épül: a történet főszereplője egy maffiavezér, aki mindent megtesz azért, hogy a környezete számára keménynek és határozottnak tűnjön, de saját magát nem tudja becsapni, így amikor szorongással összefüggő testi és lelki problémák kezdik gyötörni, kénytelen pszichológushoz fordulni.

James Gandolfini drámai játéka lenyűgöző a főszerepben, az általa alakított Tony Soprano pedig ma már egy lapon említhető a popkultúra olyan megkerülhetetlen és kultikus gengszterkaraktereivel, mint Tony Montana A sebhelyesarcúból vagy Don Vito Corleone A Keresztapából.

Maffiózók Forrás: HBO Max

The Office (Netflix)

A szekunder szégyen kifejezés kapcsán ha sorozatot kell említeni, akkor sokak számára az elsők között ugrik be A hivatal. A papírértékesítési telephelyen játszódó széria az úgynevezett kínossági humorra épít, azaz miközben bemutatja egy iroda mindennapjait, a poénforrást a végtelenül alakoskodó, magukat halálosan komolyan vevő dolgozók, de különösen a vezetők, illetve azok kívülről nézve arcpirítóan kellemetlen viselkedése jelenti. A brit sorozat társszerzője és társrendezője, valamint a főszerepet is alakító Ricky Gervais azóta az egyik legsikeresebb stand-up előadóvá vált, majd amikor A hivatalt meglepő módon igencsak sikeresen és színvonalasan Amerikában remake-elték, az abban a karakterét eljátszó Steve Carell hosszú évekig az egyik legkeresettebb hollywoodi komikussá vált.

The Office Forrás: Netflix



Szex és New York (HBO Max)

Alig van olyan sorozat, amelyet egyszerre övezne akkor szeretet és gyűlölet, mint a Szex és New Yorkot: sokaknak – különösképpen a női nézőket – elvarázsolta és felszabadította, mások a feminizmus végtelenül tolakodó manifesztációjaként tekintenek rá, és vannak, akik úgy tartják, a produkció nagyban hozzájárult a hagyományos párkapcsolatok és férfi-női szerepek háttérbe szorulásához. Mindezekkel kapcsolatban most nem foglalnánk állást, a hat évadot – valamint két mozifilmet – megélt sorozat sikere azonban azonban elvitathatatlan, ahogy az is, hogy generációk sorának határozta meg a gondolkodásmódját.

És nem csak a popkultúrára, de még a közgazdaságra is hatással volt, megalkották ugyanis az átlagkereset és az albérletárak viszonyát vizsgáló Carrie Bradshaw-indexet, viccesen reagálva arra, hogy a történet főszereplője blogolással képes fenntartani egy pofás New York-i albérletet, amely természetesen teljes lehetetlenség lenne a való életben.

Szex és New York Forrás: HBO Max

