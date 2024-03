Aranyos kisfiú volt áldott tehetséggel, ma betegségekkel küzdő világsztár

Justin Bieber 1994. március 1-jén született Kanadában, az Ontario állambeli Londonban. Kétéves korában kezdett dobolni, majd megtanult gitározni, zongorázni és trombitán játszani. Nemcsak otthon, de a templomban és az utcán is gyakran csillogtatta tehetségét, melyre mindenki felfigyelt. A stratford-i tehetségkutatón második helyezést ért el.

Justin Bieber kanadai énekes megérkezik az MTV zenei tévétársaság videódíjainak átadási ünnepségére a Los Angeles-i Microsoft Színházba 2015. augusztus 30-án. Fotó: MTI/EPA/Paul Buck

Indulás a világhír felé

Justin Bieber a YouTube-videóinak köszönheti, hogy világsztár lett. 2008-ban Scooter Braun menedzser (aki akkor még elsősorban partiszervezéseiről volt ismert) egy baráti összejövetelről hazaérve látta meg Justin egyik videóját, melyen Aretha Franklin világslágerét, a Respectet adta elő.

Megnézte Bieber összes videóját és meglátta benne a nagy lehetőséget. Felkereste Justint, bár a fiú édesanyja először nem akart találkozni vele. Scooter végül meggyőzte, hogy menjenek el Atlantába, és vegyenek fel pár számot. A stúdióban aztán találkoztak Usherrel. Az amerikai énekes, színész akkor már befutott sztár volt, de még nem hallott a fiatal tehetségről. Scooter aztán Usher révén megszervezett egy találkozót L. A. Reid lemezproducerrel, akinek több kiadóban is érdekeltsége volt.

Bár először nem hitt abban, hogy Bieber komoly karriert futhat be, lemezszerződést ajánlott neki.

Justinék Atlantába költöztek, és 2009-ben meg is jelent az első kislemeze One Time címmel, ami azonban nem hozta meg az átütő sikert. Scooter ezért turnézni vitte a fiút, és a fellépések között rádióstúdiókba jártak. Ez végre eredményhez vezetett, Justin Bieber neve egyre ismertebbé vált. A One Time tíz országban került fel a slágerlisták 30 legjobb száma közé.

A várva várt első album

2009. november 17-én jelent meg Justin Bieber debütáló albuma, a My World, amely platinalemez lett az Egyesült Államokban.

Az első előadó volt, akinek a bemutatkozó nagylemezéről hét dal is felkerült a Billboard Hot 100-as listájára.

Justin sikere egyébként Scooter Braunt is a magasba emelte, olyan sztárokat kezdett menedzselni, mint például Ariana Grande, Demi Lovato, a Black Eyed Peas vagy David Guetta.

Justin Bieber filmje is kasszasiker lett

Az Ez az én világom című életrajzi filmjét 2011-ben mutatták be. A dokumentumfilmbe – amely megismertette a nézőkkel a Justin Bieber-jelenséget – belekerültek legnagyobb slágerei is, így a Baby és One Time is. A zenei betéteket kulisszák mögötti felvételek, interjúk egészítik ki, melyekben Bieber mellett Usher és sok más híresség is megszólalt.

A magasságból a mélységbe

A jellegzetes, magas énekhangjáról és hosszú, oldalra fésült hajáról ismertté vált fiú, miután 2010-ben berobbant a köztudatba, hamar a tinilányok kedvencévé vált. Klasszikus amerikai álomutat járt be. Nyolc albumot jelentetett meg: My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012), Believe Acoustic (2013), Journals (2013), Purpose (2015), Changes (2020), Justice (2021) és hét filmben szerepelt: School Gyrls (2010), Justin Bieber: Soha ne mondd, hogy soha (2011), Men in Black – Sötét zsaruk 3. (2012), Katy Perry: Part of Me (2012), Zendaya: Behind the Scenes (2012), Justin Bieber: Believe (2013), Rossz kisfiú (Behaving Badly) (2014), Zoolander 2. (2016), emellett több sorozatban is feltűnt.

Aztán 2022. június 10-én döbbenetes hírt közölt. Instagram-oldalán jelentette be egy videóban, hogy Ramsay Hunt-szindrómában szenved, ami egy ritka neurológiai rendellenesség.

A Bieber által posztolt videón jól látszik, hogy a betegség miatt fél arca lebénult, ami miatt több turnédátumot is el kellett halasztania, illetve lemondania.

Ahogy láthatjátok, ez a szemem nem pislog. Nem tudok mosolyogni az arcomnak ezen az oldalán. Ez az orrlyuk nem mozdul. Szóval teljes bénulás van az arcom ezen oldalán

– mondta Bieber a videóban rajongóinak. Ezt követően közel egy évig nem lépett fel nyilvánosan.

Az idén harmincéves Justin Bieber a Sziget Fesztiválon 2022. augusztus 12-én. Fotó: Ripost/László Szabolcs

A lassú visszatérés

Rajongói csak ritkán találkozhattak vele, például 2023. szeptember 2-án, a US Openen, ahol feleségével, Hailey Bieberrel és Jimmy Butlerrel, a Miami Heat kiváló kosárlabdázójával együtt szurkolt kedvenc teniszezőjének, Coco Gauff-nak.

Aztán idén február elején Justin Bieber váratlanul színpadra lépett az NHL All-Star partiján a kanadai Torontóban. Ez volt az első alkalom, hogy mikrofont ragadott közel egy évvel a lemondott Justice turnéja után.

Bieber egy bárszéken ülve énekelte el néhány nagy slágerének leegyszerűsített verzióját. A fellépés nagy meglepetés volt mindenkinek, bár számítottak rá, hogy ott lesz a partin, mivel azt részben a ruhamárkájával, a Drew House-szal közösen rendezték. A rajongók szerint Bieber hangja ugyanolyan dallamosnak és bársonyosnak tűnt, mint mindig, ahogy lazán ült a zsámolyán és egyik kezét a zsebében tartva dúdolta a szöveget.