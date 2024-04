Idén is szuper koncertekkel vár az ország egyik legkülönlegesebb koncerthelyszíne

Porga Gyula (Fidesz–KDNP), Veszprém polgármestere kiemelte: a Gyárkert Kultúrpark az Ekf-év egyik legnépszerűbb eleme volt, nemcsak a városiak szerették, de a térségből is sokakat vonzott a városba. A nyár sikere megmutatta, hogy a veszprémiek mit szeretnének kezdeni valójában az egykori bútorgyár területével, ezért hosszú távon terveznek vele.

Beton.Hofi idén is fellép a veszprémi koncerthelyszínen Fotó: Pesthy Márton/Gyárkert

A polgármester hangsúlyozta:

idén is a zenei élet élvonalából áll majd össze a program, az önkormányzati támogatásnak köszönhetően pedig a piacinál alacsonyabb árakkal kell kalkulálniuk azoknak, akik belépőjegyet vásárolnak, a Veszprém-kártyával rendelkező helyi lakosok pedig 48 órával korábban juthatnak hozzá a jegyekhez.

A Gyárkert Kultúrpark június 21-én a Necc Partyval nyitja meg a szezont, ugyanazon a hétvégén a Quimby is érkezik. A következő hetekben a tavalyi fellépők közül Rúzsa Magdi, Beton.Hofi, a Kispál és a Borz, valamint Ákos újrázik majd, de Dzsúdló, a Punnany Massif, Korda György és Balázs Klári, Hobo, a Bëlga és a Hooligans is színpadra lép nyáron Veszprémben. A programban helyet kapnak veszprémi zenekarok is.