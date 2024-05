Tizenhárom perces vastaps Cannes-ban egy testhorrornak

A horrorfilmekért lehet rajongani vagy éppen nagyon viszolyogni, az biztos, hogy számos fajtája van az egyszerű szituatív ijesztgetéseken alapulótól kezdve a pszichológiailag a nézőnek is feladványt adón át egészen a testhorrorig. A cannes-i filmfesztivál mindig az év egyik legjobban várt eseménye a filmes szakmában, ahol idén Demi Moore főszereplésével mutatták be a The Substance című alkotást. A film hatalmas sikert aratott, hiszen vetítését követően 13 perces vastapsot kapott a már 77. alkalommal megrendezett fesztiválon.

Bemutatták Demi Moore főszereplésével a The Substance című testhorrort Cannes-ban. Fotó: Hans Lucas via AFP

Testhorrorban remekel Demi Moore

Demi Moore új filmje egy idősödő hírességet mutat be, aki egy végletekig vitt kozmetikai fejlesztésre szánja magát, vagyis a testét.

A téma és maga a film egészen megosztó, azonban a filmfesztiválok krémjének tartott cannes-i eseményen a nézőközönség 13 perces tapssal jutalmazta a filmet és annak sztárját.

A színésznő néhány éve még munka nélkül maradt – a hazai sajtó is cikkezett róla, azonban úgy tűnik, most sikerült hatásosan visszatérnie a képernyőre. A mostani alakítása miatt azonban felmerült a szakemberekben, hogy esetleg Oscar-díj esélyes a már 61 éves színésznő. Hogy valóban nyerhet egy arany szobrocskát, ami a szakma csúcsát jelentené számára, az a jövő zenéje, azonban szép sikernek tekinthető a franciaországi visszajelzés is.

A film alkotója Coralie Fargeat francia filmrendező és forgatókönyvíró, akinek legismertebb filmje A bosszú, ami számos díjat bezsebelt független fesztiválokon.

A mostani, második nagyjátékfilmjével feltehetően sikerült a testhorror műfajában egy referenciaművet megalkotnia.