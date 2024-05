Az HBO Max utódján az olimpia minden percét élőben nézhetjük majd

Kedden Magyarországon is elindult a Max streamingszolgáltató, amely az HBO Max utódjaként működik majd ezentúl. A platform egyik legnagyobb dobásaként május 21-én olyan kasszasikerfilmek váltak elérhetővé, mint a Dűne: Második rész, és június 17-én debütál a Sárkányok háza második évada is.

A párizsi olimpiát is élőben nézhetjük majd a Max platformon. Fotó: Getty Images/NurPhoto/Jonathan Raa

Mi marad és mi változik a Max kínálatában?

A Max indulásával a korábbi filmkínálat kibővül, miközben az HBO korábbi sorozatai és filmjei ugyanúgy elérhetőek maradnak az előfizetők számára. Sőt, az eddigi felhasználók elmentett filmjei, félbehagyott sorozatai sem vesznek el, mindenki ott folytathatja majd a filmezést, ahol abbahagyta. Újdonság viszont, hogy a filmek és sorozatok mellé a tulajdonos Warner Bros. Discovery más jellegű tartalmai is bekerülnek: így a Discovery ismeretterjesztő műsorai, például a Hogyan készült, vagy a Made in Gyetván Csabával, de lesznek realityk, gasztroműsorok is.

Szintén változás, hogy a Max-előfizetők ezentúl megtalálják majd az Eurosport szolgáltatásait is számos sportközvetítéssel. Ezzel kapcsolatban a legnagyobb dobás a nyáron kezdődő párizsi olimpia lesz, amelynek összes eseményét lehet majd élőben követni a Maxon, minden előfizetői csomagban.

Van-e dolguk a jelenlegi HBO Max-előfizetőknek?

Aki az HBO Max előfizetője, automatikusan Max-előfizetővé válik majd, a cég ígérete szerint a rendszer a fizetéssel kapcsolatos információkat is megőrzi. Van azonban egy fontos teendő: minden eszközre, ahol a platformot használjuk, le kell töltenünk a Max alkalmazást, bejelentkezni (ez elvileg nem szükséges, de kérheti a program; ha így tesz, ne lepődjünk meg, a korábbi jelszavunk fog működni), ezután törölhetjük az HBO Max applikációt, s ha minden stimmel, az új felület ugyanazokkal a beállításokkal fog majd működni, mint a korábbi. Kivéve a letöltéseket, azokat ugyanis nem lehet átvinni az új felületre.

Aki régebben előfizető volt, de már nem az, annak a Max alkalmazás letöltése után be kell jelentkeznie, ezután megújítania az előfizetését, kivéve persze, ha a televíziócsomagja tartalmazza az HBO-t, ebben az esetben a Maxra is érvényes lesz.

Ennyibe kerülnek majd a díjcsomagok

A meglévő előfizetői csomagok ára a cég ígérete alapján legalább 60 napig nem változik majd, ha mégis, arról értesítenek. Két alapcsomag közül választhatunk, amelyekhez külön megvásárolhatjuk a sport kiegészítő csomagot is:

A havi 2790 forintos standard csomagot egyszerre 2 eszközön lehet használni full HD-felbontásban, 30 letöltéssel.

A 3890 forintos prémium csomag előfizetői 4 eszközön nyithatják meg a Maxot, 4K-felbontást kapnak, Dolby Atmos-hangot és 100 letöltési lehetőséget.

Ha valamelyik alapcsomag mellé sport kiegészítő csomagot is vásárolunk 1200 forintért, legfeljebb két eszközön streamelhetjük az Eurosport 1 és 2 csatornákat, teniszt, kerékpárt, sok sportmérkőzést élőben.

A Max legnagyobb vállalása az olimpiai játékok közvetítése, amelynek az ígéretek szerint minden pillanatát nézhetik majd az előfizetők, így biztosan nem maradnak le egyetlen versenyről sem. Mindez pedig jelzi egy új trend begyűrűzését is: a streamingplatformok online videótékákból szép lassan komplett műsorszolgáltatóvá válnak, ami a jövőben kihívást jelent majd a hagyományos televíziócsatornáknak is.