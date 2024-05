A Margitszigeti Szabadtéri Színház idén is komoly repertoárral tér vissza

– Az előző évek jógyakorlata szerint a kőszínház és koncerttermek zárása előtt már megnyitjuk nyári színházi szezonunkat. Mintegy száz eseménnyel készülünk, amelyek közt lesznek nagyszínházi előadások, tematikus napok, ünnepek, gyereknap, dzsessz- és borfesztivál, karibi napok, szombat és vasárnap délelőtt pedig gyerekelőadások és kiállítások a műemléki Víztorony kilátóban – emelte ki Bán Teodóra, a színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője a programokról tartott keddi sajtótájékoztatón, Budapesten.

A Margitszigeti Szabadtéri Színház idén is gondol az összetartozás napjára (Forrás: Facebook/Margitszigeti Szabadtéri Színház)

Az igazgató elmondta, hogy május 19-én, pünkösd vasárnapján a Mária evangéliuma rockoperával indul a szezon, amely új szereposztással lesz látható.

Az esti előadást megelőzően egész napos családi eseményre várják a családokat a Margitszigeti Színházban és környezetében.

A Csillagszeműek Táncegyüttes népi hagyományokat bemutató játékos programjával, pünkösdi királyfi és királylány választással és egy interaktív gyereknapi programmal készül, este pedig az Így neveld a sárkányodat! film-zene-koncertre várják a családokat.

A nagyszínpad előadásai között különleges produkció lesz Jonathan Tetelman The Great Puccini című operagálája és a világhírű hegedűvirtuóz Nemanja Radulovié koncertje, Lura portugál énekesnő fellépése, vagy a Ballet Preljocaj táncosainak, A hattyúk tava című balettelőadása is. Bradley Jaden musical énekes Live in Budapest koncertjével érkezik a helyszínre, a Shining Venice című showt pedig a Vivaldianno zenekar viszi színpadra. A produkció a zenét, a 3D-s videóvetítéseket, a táncot, a fény- és lézershowt ötvözi egy egyedülálló történetben, amelyet Antonio Vivaldi zenéjének szenteltek.

Ausztriából érkezik a The Freaks cirkuszi produkció, akik a Szabatéri Színpadon tartják legújabb, Nova Visionaire című showműsoruk világpremierjét, a spanyol Antonio Gades táncos és koreográfus pedig a Carmen című flamenco előadással érkezik Budapestre.

A magyar fellépők több jubileumi koncertet és nagyszínházi bemutatót is adnak. Balázs János zongoraművésszel indul a sor, aki az összetartozás napja tiszteletére rendezett klasszikus Nyitókoncert sztárvendége lesz majd a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral együtt. Az est karmestere Madaras Gergely lesz. A Magyar Jazz Szövetség és a Margitszigeti Színház közösen állítja színpadra a legelismertebb magyar dzsessz-zenészeket felvonultató nagykoncertjét, amelyhez kapcsolódva egy egész hétvégét felölelő Jazz és borfesztivált is rendez a teátrum Margitszigeti jazznapok címmel.

Jubileumát ünnepli majd a negyvenöt éves Karthago zenekar, az Anna and the Barbies zenekar tagjai pedig kifejezetten a Margitszigetre álmodták meg Szent Iván éjszakai show-műsorukat, amellyel huszadik születésnapjukat ünneplik. Kökény Attila és Rakonczai Viktor közös koncerttel érkezik, Parádé címmel nagyszabású műsort ad a Székesfehérvári Balett Színház és a Boban Markovic Orkestar, a Cotton Club Singers és a 100 Tagú Cigányzenekar pedig idén kizárólag a Margitszigeti Színházban lesz látható.

A musicalt kedvelő közönséget Andrew Lloyd Webber és Tim Rice világhírű Evita című darabjával várják.

A Madonna főszerepével forgatott film nyomán készülő előadás a Győri Nemzeti Színház és a Margitszigeti Színház közös produkciója lesz, Bakos-Kiss Gábor rendezésében és szereposztásában. A darab csak két alkalommal lesz látható.

Egy új operabemutatót is műsorra tűznek Káel Csaba rendezésében, aki Rossini A sevillai borbély című művét a Margitszigeti Színház és a Magyar Állami Operaház közös produkciójaként állítja színre.

A szabadakarat című zenés színházi produkció pedig az Erkel Színházban tartott bemutató után a Margitszigeten lesz újra látható, egyetlen alkalommal.

A Margitszigetre költözik a francia főváros a Párizsi éjszaka című előadásban. A mulatók, orfeumok hangulata, a kacérság a szerelem hatja majd át az estét, amely Offenbach legnépszerűbb dallamaira épülnek.