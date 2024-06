Királyok, fejedelmek a fellegvárban

A Nemzeti Filmintézet 353,75 millió forintos gyártási támogatásával készülő A királytalálkozó című film központi témája a visegrádi országok történelmi alapeseményének felidézése. A három király és az őrgrófok tárgyalásain részt vesz még Piast Erzsébet, Károly Róbert felesége is, aki kiváló politikus volt, és sikeresen segítette férje szándékait, valamint egy fiatal lány, a szlovák Barcinka.

A találkozó legnagyobb tétje megoldást találni, hogyan védjék ki együtt a nyugati nagyhatalmaktól begyűrűző válságot és hogyan tudnak ellenükre, mégis szövetségben velük létezni. A személyes sérelmek és nemzeti ellentétek közepette kell a közös utat, közös hangot megtalálniuk a kor rendkívül bonyolult örökösödési, politikai viszonyai között.

Pozsgai Zsolt saját színdarabja alapján készíti a filmet. A rendező elmondta, hogy a dráma írása közben is felmerült benne a gondolat, hogy olyan filmet kellene készíteni belőle, amit a Visegrádi Négyek országaiban levetíthetnek, hiszen a négy nemzet összefogásáról szól ez a történelmi esemény. Már Károly Róbert idejében megvolt ennek a hozadéka, hiszen béke és olyan anyagi és szellemi biztonság volt az országban, ami példaértékű lehet. Ez vezethette a V4 megalkotóit is annak idején az együttműködés létrehozására véleménye szerint.



Sok levelezés, útleírás van ebből a korszakból, ami forrásul szolgált számára. Mivel nem dokumentumfilm készült, abból következtetnek a szereplők személyiségére, amilyen a sorsuk. – Egy hónapig tartott a forgatás Majkon. Olyan helyet kerestünk, ami nem középkori, nem reneszánsz és nem barokk, hanem kicsit időtlen – mondta a rendező.

A jelmezek is egy időtlen állapotot mutatnak, a velünk élő történelmet sugallják, a mesterséges intelligencia segítségével készültek. Nem történelmi képeslapot készítünk, amelyek követik, mi történt ebben az időszakban, milyen ruhában jártak és hogyan viselkedtek. Az emberi motivációk állnak a középpontban és a királytalálkozó tanulságai. Az akkori emberek hétköznapjait tükrözik, nem a festmények által megörökített képet másolják. Minden királyt a maga sorsa alapján mutatjuk be

– teszi hozzá.

Pozsgai Zsolt színészcentrikus filmet szeret készíteni. Ebben is olyan színészeket válogatott, akik illenek ehhez a szerephez és nem feltétlenül látjuk őket nap mint nap filmen. Dolhai Attila alakítja Károly Róbertet, Verebes István közel negyven év után forgat újra filmet. Fontos szerepet játszik többek között Fésűs Nelly, Horváth Csenge, Pindroch Csaba és Puskás Samu. Az utolsó forgatási napon a szlovák Barcinkát alakító Gecse Ramóna marosvásárhelyi színésznő és a szász herceget játszó Rodrigo Crespo szerelmi jelenetének lehettünk tanúi. Különleges atmoszférájú film készül, amelynek most kezdődnek az utómunkái.

Pozsgai Zsolt Balázs Béla-díjas magyar drámaíró, színházi és filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes művész több színháznak volt művészeti vezetője, irodalmi és kulturális kiadványok közreműködője, a Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál alapítója és igazgatója. Számos díja közül megemlítjük, hogy ő nyerte a legjobb forgatókönyv díját az idén februárban megrendezett Vegas Movie Awardson. A díjazott Stay with Me (Maradj velem) igaz történeten alapul. Pozsgai Zsolt három évvel ezelőtt forgatott Magyar Golgota című filmje eddig 389 nemzetközi díjat nyert világszerte. A legjobb egész estés film, a legjobb produkció és a legjobb operatőr kategóriában is a nyertesek közé került a Golden Wheat Awards isztambuli nemzetközi filmfesztiválon ez a film, amely Török Ignác aradi vértanúnak állít emléket.