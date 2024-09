Magyar együttes vezeti a világzenei toplistát

A Sündörgő a hetvenes évek ellenkultúra-környezetéből nőtte ki magát, jóllehet a tagok akkor még meg sem születtek, szüleik és közeli rokonaik azonban épp ekkor rakták le a világhírnévhez való alapokat. A kibontakozó táncházmozgalom nemcsak a magyar, hanem a délszláv zenei hagyományok iránt is felfrissítette az érdeklődést, aminek a Pomázon lévő, élő szerb hagyományba beleszületett Vujicsics együttes a mai napig az egyik legismertebb képviselője. A fiatalabb generációt azonban már a zenekarhoz több rokoni szállal is kötődő Sündörgő együttes tagjai (Eredics Áron, Eredics Dávid, Eredics Salamon, Eredics Benjámin, Dénes Ábel) képviselik, akik továbbviszik a felmenők örökségét, de egyedi stílusuk mégis megkülönbözteti őket tőlük, a friss albumon pedig Chris Potter játéka ad új dimenziót a zenekar dinamikus hangzásához.

A Söndörgő együttes tagjai világelsők. Fotó: Gabor Kotschy

Söndörgő a világ tetetjén

Chrisszel egy nálunk rendezett házibuliban találkoztunk először, így kezdődött a barátságunk. Néhány hónappal később eljött az egyik koncertünkre, majd a magyarországi fellépése után beszélgettünk, és felvetettem, közösen is zenélhetnénk. Először meglepődött, hiszen eltér a stílusunk, ám amikor elküldtünk neki néhány számot, azok nagyon tetszettek neki. Végül kevesebb mint 24 óra alatt vettük fel a közös részeket

– mondta korábban Eredics Áron, a zenekar vezetője.

A Söndörgő 1995-ben Szentendrén alakult meg, és mára Európa-szerte az egyik legnépszerűbb magyarországi együttessé vált. Sikerük egyik titka, hogy a városi fiatalokat is meg tudják szólítani a falusi hagyománnyal, így a fiatalabb generáció is képes meglátni benne önkifejezésének hordozóanyagát, azt, hogy a hagyomány egész egyszerűen a mai kortárs zene szókincsét tudja adni.

Az együttes a tamburára épülő, de a fúvós és ütős hangszerekre, valamint a harmonikára is kiterjedő hangszerelésével a Balkán legsűrűbb zenei rétegeit is hitelesen tudja megszólaltatni.

Már második albumukkal (Oj, javore, 2006), majd a következő kettővel (In Concert, 2008, Tamburising, 2011) a Songlines zenei szaklap Top of The World listájára kerültek, a 2014 nyarán megjelent Tamburocket azonban már az európai világzenei rádiósok listájának első helyén állt. Most az együttes tíz év után duplázik az újabb első helyezésével.

A Gyezz augusztusban még a tizedik helyen állt a World Music Charts ­Europe-on, de alig egy hónap alatt az élre ugrott.

Akkor a Jazzwise és a Songlines Magazin is négycsillagosra értékelte a legújabb albumot, utóbbi a már említett Top of The World lista első helyére tette a Gyezzt. A Söndörgő előtt Lajkó Félix Mező című albuma lett első a WMCE-n (2013 augusztusában és szep­temberében), ezt megelőzően pedig még a kilencvenes évek második felében sikerült ez Sebestyén Mártának.