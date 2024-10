Elhunyt a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja

Mély fájdalommal búcsúzom mesteremtől, Dózsa Imrétől, akinek köszönhetem, hogy balettművész lettem, és az élet minden területén példát mutatott. Az első lépésektől kezdve hitt bennem, támogatott, felkészített az életre és erre a gyönyörű szakmára, önzetlenül mindvégig mellettem állt – és tudom, másokkal is így tett. A Magyar Nemzeti Balett, amelyet egykor ő is vezetett, és amelyet most nekem, a tanítványnak van módom irányítani, közös mesterét is elvesztette, hisz szinte utolsó pillanatáig velünk volt, segített. Megtiszteltetés számomra, hogy tanítványa lehettem, dolgozhattam vele, és tanulhattam tőle. Tisztelt Mester, nem tudok búcsúzni Tőled, nagy űrt hagysz magad után. Nyugodj békében! Tamás.