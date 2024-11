Két képzeletbeli nagy csillagról mesél egy új magyar darab

Amikor Bordás Barbara és Kékkovács Mara felkértek a megírásra, a feladat is azonnal világos volt: a darabnak egyedülálló, harcaikat édesanyaként is megvívó primadonnákról kell szólnia. Noha nagy kedvem volt foglalkozni ezzel a témával, azért meg is rémültem: nyilván sem primadonnaságról, sem anyaságról nem tudhatok túl sokat. De aztán hamar megnyugodtam: felfedezőutamat ebbe a világba ugyanúgy járhatom be, ahogy a néző is fogja majd: kíváncsian, nyitottan, és menet közbe rá-rácsodálkozva olyan dolgokra, amelyek bár teljesen egyértelműnek tűnnek, magamtól sosem merültek volna fel bennem