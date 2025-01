A Rolling Stones szaxofonosával turnézta végig Amerikát, most Liszt Ferenc és Bartók Béla nyomába ered

Az Anima Musicae Kamarazenekar – a Klassz(ik) Liget sorozat állandó szereplője – nem először játszik a virtuóz hegedűssel: 2023-ban az MVM Zenergia jótékonysági gálakoncertjén dolgoztak együtt, ahol Vivaldi művét, A négy évszakot adták elő újfajta megközelítésben. A január 26-i koncertre ezúttal a magyar komolyzenei örökség remekműveit hozzák el a fellépők: Liszt, Bartók, Dohnányi, Vecsey és Hubay magával ragadó zenéi csendülnek fel, ezzel is tisztelegve hazánk páratlanul színes és gazdag kultúrája előtt.

A Rolling Stones szaxofonosával turnézta végig Amerikát Sárközy Lajos

A Rolling Stonestól a magyar kultúra napjáig

Ifj. Sárközi Lajos napjaink egyik legünnepeltebb hegedűművésze, aki a cigány-, a jazz- és a komolyzene világában egyaránt otthonosan mozog, virtuóz játékával a világ számos pontján elkápráztatta már a közönséget.

A hétgenerációs zenészcsaládból származó művész már tizenhárom évesen felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek osztályába.

Tízéves kora táján kezdett el ismerkedni a jazz zenével, tizenegy évesen már Szakcsi Lakatos Bélával lépett fel, tizenöt évesen, 2006-ban pedig megnyerte a Bartók Rádió Radics Gábor Nemzetközi Jazz Hegedű Tehetségkutató Versenyét, a Zathureczky-hegedűversenyt, a nemzetközi Telemann-versenyt Lengyelországban, és megjelent első lemeze is I am Only Fifteen címmel. Tizenhét évesen meghívást kapott a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élére, ahol együtt dolgozhatott Kocsis Zoltánnal is. A Rolling Stones szaxofonosa, Tim Ries oldalán végigturnézta az Egyesült Államokat, emellett évekig játszott a Százéves Étteremben, ahova még a Berlini Filharmonikusok vonóskara is betért, hogy játékát hallhassa.

Munkáját többek között Junior Prima díjjal, a Magyar Művészeti Akadémia különdíjával és a Cziffra György Fesztivál Tehetség-díjával is elismerték.

A január 26-i koncerten a magyar hegedű-irodalom három emblematikus muzsikája csendül fel Sárközi Lajos szólójával. Hubay Jenő Carmen-fantáziáját, a 3. Csárdajelenetet, valamint Vecsey Ferenc Valse Triste című művét adják elő az Anima Musicaevel. A koncert keretét a kamarazenekari repertoár magyar remekművei adják: először Liszt Ferenc: II. Rapszódiája hangzik el Wolf Péter átiratában, a hangverseny második felében Dohnányi Ernő–Dmitrij Sitkovetsky öttételes Szerenádját, zárásként pedig Bartók Béla: Román népi táncokat adja elő a kamarazenekar.