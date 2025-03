Újabb történelmi helyszínről derült ki, hogy a Hunyadi-sorozat kulisszájául szolgált

A Hunyadi-sorozat forgatása során történelmi helyszíneket is használtak az alkotók, ezzel is erősítve a film hitelességét. Amit eddig már biztosan tudni lehetett, hogy a fóti filmstúdión kívül forgattak a Vajdahunyad várában, Pátyon és Kisorosziban is.

A Hunyadi-sorozat egyik jelenetében Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet a Monostori Erőd falai előtt harcol egymással (Fotó: TV2)

A Kemma.hu azonban most arról írt, hogy egy jól ismert Komárom vármegyei helyszín is kiszúrható a Hunyadiban, ez pedig nem más, mint a Monostori Erőd, amely Közép-Európa legnagyobb újkori erődítménye, korábban számos filmforgatás helyszínéül szolgált, például a Borgiák című sorozat egyes jeleneteit is itt forgatták.

Bár jelenleg nincs nyilvánosan elérhető információ arról, hogy a Hunyadi-sorozat egyes jeleneteit is itt forgatták volna, az árulkodó képkockák egy vérbeli komárominak elégséges bizonyítékul szolgálnak – írja a portál.

Mint arról korábban beszámoltunk, nagy érdeklődés övezi a TV2-n sugárzott új sorozatot, amely azonnal a legnézettebb műsora lett a csatornának. A Hunyadi-sorozat azonban számos erotikus jelenetet is tartalmaz, ezért a TV2 úgy döntött, hogy a már eredeti állapotában korábban levetített első három részt megvágva ismét műsorára tűzi március 15-én délután, hogy a történelmi sorozat az egész családnak elérhető legyen. További részleteket ebben a cikkünkben olvashatnak.