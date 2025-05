Nem mindenkinek sikerült eltalálni Cannes-ban, hogy mit jelent a klasszikus elegancia + fotók

Heidi Klum ruháján sem biztos, hogy oda került anyag, ahova kellett volna, járás közben ugyanis még a combtöve is kivillant a ruhájából. Érdekesség, hogy a szabályzatban nem csak a meztelenruhákat tiltották be, hanem azt is, hogy terjedelmes ruhákat – például nagy uszályt – viseljenek a hírességek, hiszen az megnehezíti, hogy mindenki elfoglalja helyét.

Fotó: VALERY HACHE/AFP