Miben hisznek az Esterházy Art Award kiállítói?

A szervezők arra kérték az Esterházy Art Award kiállítóit, hogy fogalmazzák meg válaszukat arra a kérdésre, hogy miben hisznek. Erre utal a kiállítás címe is - Amiben hiszünk - What We Believe In. A feltett kérdést az elmúlt években felerősödő irányvesztés, kilátástalanság érzése motiválta. Sok pályamű egy szigethez hasonlítható, ahová a művészek visszavonultak.