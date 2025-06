Ilyen, ha Terence Hill hangja mesél és énekel

A közmédia gyerekeknek szóló online meserádiójában ismert művészek, előadók tolmácsolásában hallhatók az esti mesesáv varázslatos történetei. A Csillagok esti mesefényben című műsorban Ujréti László ismerős hangja is felcsendül. A Jászai Mari- és Aase-díjas színművész jellegzetes orgánuma a legendás olasz színészhez és felejthetetlen alakításaihoz kötődve is idéz – főként a nagyobb „gyerekekben” – nosztalgikus emlékeket. A rádió hallgatói általa ezúttal átélhetik, milyen lenne, ha Terence Hill mesét mondta, sőt még énekelne is.

Ujréti László, Terence Hill magyar hangja

Terence Hill magyar hangja gyerekkoráról is mesélt az adásban

A Csukás Meserádió Médiaklikk-oldalán megtekinthető videóban Ujréti László gyerekkorát is felidézte. Elmondta, kiskorában nem voltak mesekönyvek, később azonban a ruhanemű mellett karácsonykor könyvek is kerültek a fa alá.

Általános iskolásként, amikor már tudtam olvasni, az ajándékba kapott két-három könyvvel elbújtam, és az ünnepek alatt ki is olvastam őket

– idézte fel a színművész.