Nagypénteki Máté-passió a Zeneakadémián

Az egyetemes zenetörténet csúcsteljesítményeként tisztelt Máté-passióval köszönti a keresztény világ legnagyobb ünnepét a Concerto Budapest április 3-án este a Zeneakadémia Nagytermében.

2026. 03. 31. 18:16
Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus. Forrás: Mudra László / Concerto Budapest
Az ötödik evangélistának is nevezett német barokk mester, Johann Sebastian Bach művei végigkísérik a Concerto Budapest 2025/2026-os évadát, de a mostani este kitüntetett alkalom, hiszen a zeneszerző egyik legmonumentálisabb darabját adják elő Keller András, a Concerto Budapest fő-zeneigazgatója vezényletével.

Az Angelica Leánykar. Forrás: Concerto Budapest

Johann Sebastian Bach: Máté-passió

„Katolikus családban nőttem fel, rendszeresen jártam hittanórára, és akkor már tudtam valamit erről a misztériumról, hiszen édesapám már egészen kiskoromtól magával vitt a kóruspróbákra is – ő volt ugyanis a pesti ferencesek Liszt Ferenc Kórusának alapítója, és élete végéig énekelt a kórusban. Bucsi László karnagy úr vezette a kórust, én pedig nagyon sok időt töltöttem ott: ültem az orgonánál Gergely Ferenc mellett, és öntudatlanul is belém ivódott az a zene. Kicsi gyerekként ott ismertem meg a passiókat: sokáig a Máté-passió volt a nagy kedvencem. Vezényelni azonban csak mostanában, 2024-ben bátorkodtam a János-passiót, és most, 2026-ban a Máté-passió előadását” – emlékezett egy interjúban a Kossuth-díjas hegedűművész-karmester.

Az 1722-ben komponált, nagy létszámú zenekart, kettős kórust és énekes szólistákat felvonultató alkotás első alkalommal a lipcsei Szent Tamás-templomban csendült fel, de szakrális kisugárzását a koncerttermi előadások során is változatlanul megőrzi. 

A Jézus szenvedéstörténetét a Máté-evangélium alapján megjelenítő zenemű bibliai szövegekre, korálokra és versekre épül. Ez utóbbiak Christian Friedrich Henrici, azaz a Picander álnéven alkotó német poéta költeményei, melyeket Bach hol fájdalmas, hol mennyei és reményteli áriákban, illetve a kórustételekben szólaltat meg.

Keller András hegedűművész, karmester, a Concerto Budapest főzeneigazgatója. Fotó: Felvégi Andrea

A Máté-passió nagypénteki előadásán a Concerto Budapestet két kiváló énekkar egészíti ki. A Mészáros Péter irányítása alatt működő Új Liszt Ferenc Kamarakórus tagjai valamennyien képzett énekesek, így a zenei tömeget fényes egyéniségekből építik fel. A másik kórus a Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas Gráf Zsuzsanna által alapított és vezetett, Magyar Örökség-díjjal, Junior Prima és Prima díjjal kitüntetett Angelica Leánykar, amely a Városmajori Gimnázium zenei tagozatának volt és jelenlegi hallgatóiból áll. 

A koncert külföldi sztárénekese Robert Bartneck, aki 2024-ben a Concerto Budapest János-passiójában formálta meg az evangélistát. 

Ugyancsak visszatérő énekes Jézus szerepében a Magyar Bronz Érdemkereszttel kitüntetett Bakonyi Marcell, aki 2011 óta látható a budapesti Opera színpadán, és rendszeres fellépője a legnagyobb német dalszínházaknak is. Az áriákat a tenor művészen túl a régizene avatott szopránja, Kalafszky Adriána, az elsősorban német operaházak társulati tagjaként ismert Láng Dorottya, valamint a New York-i Metropolitan Operát is megjárt Sebestyén Miklós éneklik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
