Meghalt Valerie Perrine, a Superman-filmek sztárja

82 éves korában meghalt Valerie Perrine BAFTA-díjas amerikai színésznő és modell – írja a Guardian.

2026. 03. 24. 12:07
A Superman filmekből is ismert Valerie Perrine halálhírét Stacey Souther filmrendező jelentette be Facebookon – teszi hozzá a portál. A színésznőnél 2015-ben diagnosztizáltak Parkinson-kórt, a rendező pár évvel később egy 45 perces dokumentumfilmet is forgatott Perrine tapasztalatairól. Mint fogalmazott, a modell „egyszer sem panaszkodott”, továbbá „teljes életet élt”.

Valerie Perrine és Gene Hackman az 1980-as Superman II-ben. Fotó: Warner Brothers/Courtesy Everett Collection

Perrine showgirlként kezdte karrierjét Las Vegasban, később egy tehetségkutató ügynök felfedezte egy Los Angeles-i vacsorán, és szerepet kapott az 1972-es Az ötös számú vágóhíd egy szoftpornó jelenetében, majd a The Last American Hero című filmben szerepelt 1973-ban Jeff Bridges oldalán. Ugyanebben az évben ő lett az első női színész, aki szándékosan meztelenül szerepelt az amerikai televízióban, a Steambath című darabban.

1974-ben a Lenny című filmben játszotta a főszereplő Dustin Hoffman feleségét. Bob Fosse életrajzi filmje Lenny Bruce humoristáról szól. 

Perrine alakításáért Cannes-ban elnyerte a legjobb női főszereplő díját, valamint Golden Globe- és Oscar-díjra is jelölték.

Az 1970-es évek második felében leginkább az 1978-as Superman és annak folytatásában játszott szerepéről ismerték. A bűnözőzseni Lex Luthor kedvesét játszotta Gene Hackman oldalán. De 1979-ben A Las Vegas-i lovas című filmben is szerepelt Robert Redford mellett.

 

 

