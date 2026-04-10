Magyar igazság hamis valóság helyett: megjelent a friss Országépítő

Megjelent az Országépítő, a magyar organikus építészet legfontosabb folyóirata idei első száma. Az építészeti, társadalmi és környezeti témákat feszegető igényes kiadvány most is iránytűt nyújt a globalizáció zajában, és tükröt tart azoknak, akik tájidegen épületeket terveznek még ma is Magyarországon.

Balázs D. Attila
2026. 04. 10. 22:57
A friss Országépítő részletesen beszámol a Műcsarnokban megrendezett, „Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90” című nagyszabású tárlatról, amely mély érzésekre hangolva mutatta be a zseniális építész kozmikus világképét. Ezzel párhuzamosan a Pesti Vigadóban a Kós Károly Egyesülés mutatta meg, hogy a mester tanítványai az elmúlt 15 évben miként építették tovább a szellemi hagyatékot. A folyóirat innovatív megoldása, a cikkekben elhelyezett QR-kódok révén a kiállítások ma már virtuálisan is bejárhatók, így a fizikai falak lebontásával a makoveczi üzenet bárkihez eljuthat.

Részletek a friss Országépítő folyóiratból

Iskola a teremtés rendjében

Az új lapszám egyik fókusza a gödi Búzaszem Iskola bemutatása. Salamin Ferenc Kossuth és Ybl Miklós-díjas magyar építészmérnök tervei nem csupán falakat és tetőt adtak az intézménynek, hanem a 20. század traumáiból való gyógyulás lehetőségét is. Ahogy a lapban olvashatjuk: a tervező képes volt „a korszellem és a kordiktátum nagyvonalú, görcsmentes figyelmen kívül hagyására”, hogy valami olyat alkosson, ami a természet és a hagyomány rendjében gyökerezik.

Hasonló szellemiségről tanúskodik a Pro Architectura díjas szántódi Ifjúsági tábor vagy a Budai Vár középkori palotakertjeinek rekonstrukciója is, amelyekről bőven illusztrált anyagokkal találkozhatunk a lapban.

A friss, tavaszi számban Látható és rejtett beavatkozások címmel interjút olvashatnak továbbá Marthi Zsuzsa főépítésszel, aki Zsámbékon és Piliscsabán szerzett tapasztatai alapján a főépítészi munka lényegét „kulturális felelősségvállalásként” értelmezi.

Meghívó közös gondolkodásra

Az idei évtől az Országépítő folyóirat lapbemutató esteket szervez az MMA Akadémiai Szalonjában (1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25). Az április 14-én, 17 órakor kezdődő esten bemutatják az adott lapszám cikkeit, és 

egy-egy kiemelkedően fontos épületet is megismerhetünk kisfilmek segítségével az építtetők, tervezők szemszögéből. 

Ugyanekkor egy kerekasztal beszélgetést is tartanak, amelyen megvitatják korunk néhány fontos társadalmi, építészeti kérdését.

A lapbemutató plakátja

A rendezvényen Csóka Balázs felelős szerkesztő és Erhardt Gábor főszerkesztő moderálásával a Búzaszem Iskola alkotóival – Horváth Szilárd alapítóval és Salamin Ferenc építésszel – beszélgethetnek az érdeklődők. Köszöntőt mond Dévényi Sándor, az Országépítő főszerkesztője.

 

