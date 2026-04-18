tárogatójubileumzeneműmohácsi csata

Mohács árnyékából az egység felé – zene az öt géniusz földjéről

A mohácsi csata fél évezredes évfordulójára komponált egész estés színpadi zeneművet Keresztury-Albert Zsolt zeneszerző, Penta essentia címmel. A darab nem a történelmi tragédia súlyát, hanem a magyar megmaradás belső erejét, a nemzeti összetartozás gondolatát kívánja megerősíteni, Hamvas Béla szellemi örökségére építve. A darab kamarazenekari változatával a szerző és zenésztársai az emlékév során belföldi és határon túli helyszíneket érintve járják be történelmi hazánk, a Kárpát-medence előadótermeit. A következő előadást április 19-én, vasárnap este mutatják be Budapesten, a Láng Művelődési Központban.

Bényei Adrienn
2026. 04. 18. 10:00
A darab Hamvas Béla szellemi örökségére épít Fotó: Penta Essentia
A magyar történelem sorsfordító eseményei közül kiemelkedik az 1526-os mohácsi csata, amelynek emlékezete évszázadokon át a veszteség és a széthullás képzetével fonódott össze. A történetírás „nemzeti nagylétünk nagy temetőjeként” említi a tragikus ütközetet, amely a középkori magyar állam bukását jelezte. A közelgő ötszázadik évforduló azonban nemcsak a múlt felidézésére, hanem annak újragondolására is alkalmat kínál.

mohácsi csata
Keresztury-Albert Zsolt zeneszerző Penta essentia címmel zeneművet komponált a mohácsi csata emlékére (Fotó: Domokos Benedek)

Penta essentia, a mohácsi csata mementója

Ezt a szemléletet képviseli Keresztury-Albert Zsolt zeneszerző, aki Penta essentia című, egész estés színpadi művével kíván emléket állítani a mohácsi vésznek. Az alkotás nem a vereség drámai mozzanatait hangsúlyozza, hanem a magyar közösség fennmaradásának és belső egységének lehetőségét kutatja. 

A zeneszerző elmondta, hogy hét évvel ezelőtt, amikor az emlékévre készülve a mű megírásába kezdett, Hamvas Béla Öt géniusz című esszéje ihlette meg őt, amelyben az író a „mit jelent magyarnak lenni” kérdésére ad izgalmas választ: „magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni”. 

A mű címe is (Penta essentia) erre a hamvasi gondolatra rímel, amely szerint a magyarság létének sajátossága a Kárpát-medence különböző tájainak és szellemi erőinek harmonikus egyensúlyában rejlik. A zeneszerző ezt az eszmét emeli művének középpontjába, amely egyúttal identitáskereső útra hívja a hallgatót

A juhászbojtár és a leány szerelmének szimbolikus történetén keresztül, a próza, a népdalok és a komolyzene eszközeivel vezetjük végig a hallgatót a magyar nép identitáskeresésének útján

– fogalmazott az alkotó. A darab a Kárpát-medence öt nagy tájegységén – a Délvidéken, a Dunántúlon, a Felvidéken, Erdélyen és az Alföldön – ível át. A balladai keretet narráció adja, míg a szereplők népdalokon keresztül szólalnak meg. A népzenei motívumokból kibontakozó zenekari kompozíciók fokozatosan tárják fel a mű érzelmi és szellemi mélységeit.

Erdő Zoltán tárogatóművész  


Különös jelentőséggel bír az előadásban a tárogató, amely a magyar zenei hagyomány egyik legarchaikusabb hangszereként a nemzeti emlékezet különleges hordozója. A „magyar lélek hangjaként” emlegetett kultikus hangszer dallamai vezetik végig a hallgatót a történet színhelyein.

Ritka pillanatnak számít a hangszer XXI.századi életében, hogy a magyar néplélek zenéiből táplálkozó komponista szólisztikus szerepben mutatja be a tárogató történelmi korszakokon átívelőkülönlegesen egyedi éneklő hangját

 – emelte ki Erdő Zoltán, Erdélyi Magyar Örökség díjas tárogatóművész, a Nemzeti Tárogatóintézet elnöke. Eredics Gábor, Kossuth-díjas népzenész, az MMA tagja elmondta, hogy Keresztury-Albert Zsolt művével a magyar karakter sokszínű egységét kívánja kifejezni a zene nyelvén. 

– A mohácsi csata ötszázadik évfordulójára tervezett bemutató a nemzet megmaradásának és a határok feletti összetartozásának magasztos üzenetét hordozza

– tette hozzá. 
 

A Penta essentia bemutatóját november 15-én tartják a budapesti Zeneakadémia nagytermében, a Szent István Filharmonikusok és Kórus előadásában, Safarek Krisztián vezényletével. A produkció létrejöttét Záborszky Kálmán Kossuth-díjas karmester támogatása segítette.

Az emlékév során a mű további előadásokon is megszólal: decemberben Miskolcon és Pécsett hallhatja a közönség. A kezdeményezés túlmutat egyetlen bemutatón: a Penta essentia a közös kulturális emlékezet megerősítésének eszközeként kíván megszólalni. Olyan alkotásként, amely nem a tragédiára fókuszál, hanem a nemzeti összetartozás élményének időtlen és határokon átívelő, felemelő üzenetét hordozza. 


 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu