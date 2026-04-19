Wittner Máriáról szóló új könyvet mutatnak be a Józsa Judit Galériában

Idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját. A jubileumi esztendőhöz kapcsolódik 2026. április 23-án, csütörtökön 18 órakor az Emlékezzünk és emlékeztessünk 1956-ra! című ünnepélyes könyvbemutató a budapesti Józsa Judit Galériában. Az est fókuszában Tarics Péter újságíró, író és kutató huszonegyedik kötete, az „1956 tanúságtétele Wittner Mária életének tükrében” áll.

A Wittner Máriáról szóló új kötet a Romanika Kiadónál jelent meg

A szerző legújabb műve, amely a Romanika Kiadónál jelent meg, tartalmilag és műfajilag egyaránt rendhagyó alkotás a hazai történeti irodalomban, hiszen szervesen ötvözi a személyes sorsot a tudományos igényű elemzéssel. A kötet egyik meghatározó részét egy értékmentő monográfia alkotja, amely a halálraítélt szabadságharcos, Wittner Mária rendíthetetlen alakját állítja középpontba, míg a mű másik fele az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc előzményeit, drámai eseményeit és a megtorlás sötét időszakát feldolgozó értekezések gyűjteménye.

A kötet 96 oldalas színes kordokumentum- és fényképalbummal zárul, amely Wittner Mária életének beszédes képi megjelenítése is egyben.

A Józsa Judit kerámiaszobrász és művészettörténész által vezetett galériában sorra kerülő eseményen neves szakemberek segítenek elmélyedni a kötet üzenetében, így felszólal Földváryné dr. Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, valamint Horváth Zoltán György Podmaniczky-díjas egyetemi mesteroktató, a könyv kiadója is. Az est zárásaként a résztvevőknek lehetőségük nyílik a helyszínen megvásárolni a különleges albummal kiegészített kötetet, amelyet a szerző dedikál is.