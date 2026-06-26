könyvmező gábora szárnyszegőerdős péterrendszer

A diktatúra karmestere – Mező Gábor új könyve a Kádár-korszak egyik legfontosabb tabuját bontja le

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A Kádár-korszak kulturális életének egyik legellentmondásosabb alakja volt Erdős Péter, akinek neve egyszerre forrt össze a magyar könnyűzene professzionalizálódásával és a pártállami kultúrpolitika működésével. Mező Gábor legújabb könyve, A szárnyszegő nem pusztán egy nagy hatalmú popmenedzser életrajza, hanem annak a rendszernek a lenyomata is, amely a művészetet a politikai irányítás eszközévé tette.

Gábor Márton
2026. 06. 26. 6:40
Forrás: A Hálózat - Mező Gábor Hivatalos Oldala
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A könyv egyik legfontosabb erénye éppen az, hogy Erdős pályáját nem elszigetelten mutatja be. A szerző részletesen feltárja családi hátterét, fiatalkorát, a háború és a holokauszt élményeit, majd azt az utat, amely végül a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat meghatározó vezetői pozíciójáig vezetett. A szerző meggyőződése, egy ilyen életút csak a történelmi környezet ismeretében érthető meg. 

Egyre világosabbá válik, ahogyan haladunk előre a kötetben, A szárnyszegő valójában nem is Erdős Péterről szól, hanem a hatalom természetéről. Arról, miként működik egy olyan diktatúra, amely már nem elsősorban nyílt erőszakkal kívánja ellenőrizni a társadalmat, hanem a lehetőségek adagolásával. A Kádár-rendszer kultúrpolitikája sokkal kifinomultabb volt annál, mint amit a korábbi kommunista évtizedekből ismerhettünk. A tiltás mellett megjelent a tűrés és a támogatás kategóriája, s a rendszer éppen e három fogalom rugalmas alkalmazásával tudta fenntartani befolyását. A könyv egyik legfontosabb felismerése, hogy ezek a kategóriák nem elvont politikai fogalmak voltak, hanem hús-vér emberek mindennapi életét meghatározó döntések.

Egy zenekar hónapokig vagy akár évekig várhatott egy lemez megjelenésére. Egy másik külföldi turnéra indulhatott, míg vetélytársai útlevelet sem kaptak. Volt, akinek dalai rendszeresen megszólaltak a rádióban, mások hiába töltötték meg a koncerttermeket, felvételeik a fiókban maradtak. Ezek a döntések ritkán születtek nyilvános szabályok alapján, sokkal inkább személyes kapcsolatok, politikai megfontolások és informális egyeztetések eredményeként alakultak ki. Mező részletesen bemutatja, Erdős Péter ebben a rendszerben milyen szerepet töltött be, és milyen eszközökkel gyakorolta befolyását.

A könyv egyik legnagyobb erőssége a forráskezelés. Mező Gábor újságíróként már korábbi munkáiban is bizonyította, különös érzéke van a levéltári kutatáshoz és az állambiztonsági dokumentumok feldolgozásához. Ezúttal is bőséges dokumentumanyagra támaszkodik: levéltári iratokra, korabeli sajtóra, visszaemlékezésekre, interjúkra és hivatalos feljegyzésekre. Ennek köszönhetően a könyv túl tud lépni azokon a legendákon, amelyek Erdős Péter személyét az elmúlt évtizedekben körülvették. Több, korábban szinte megkérdőjelezhetetlennek hitt történet új megvilágításba kerül, míg más esetekben éppen a dokumentumok erősítik meg a szóbeszédeket. A szerző következetesen törekszik arra, hogy a mítoszok helyett a bizonyítható tényekre építsen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a könyv száraz történészi monográfia lenne. Éppen ellenkezőleg: Mező újságírói rutinja végig érződik a szövegen. 

A kötet egyik legérdekesebb tanulsága talán az, hogy Erdős Péter alakja végső soron maga is a rendszer terméke volt. Nem kívülről irányított, hanem a diktatúra keretei között mozgott, ugyanakkor ez a mozgástér elegendő volt ahhoz, hogy emberek pályáját alapvetően befolyásolja. Mező nem próbálja feloldani ezt az ellentmondást. Nem állítja, hogy Erdős kizárólag áldozat vagy kizárólag végrehajtó lett volna. Inkább azt mutatja meg, hogy a diktatúrák működésének egyik legfontosabb sajátossága éppen az: képesek olyan helyzeteket teremteni, amelyekben az egyéni ambíció, a szakmai felkészültség és a politikai lojalitás elválaszthatatlanul összefonódik.

Éppen ezért A szárnyszegő túlmutat önmagán. Bár témája a Kádár-korszak, valójában általános kérdéseket vet fel a kultúra és a hatalom kapcsolatáról. Arról, hogy ki dönthet a nyilvánosságról, milyen felelőssége van azoknak, akik intézmények élén állnak, és hogyan alakíthatja egy politikai rendszer a művészeti élet egész szerkezetét. Mező nem aktualizál, nem von erőltetett történelmi párhuzamokat, mégis olyan kérdéseket tesz fel, amelyek túlmutatnak a huszadik század történelmén.

(Mező Gábor: A szárnyszegő – Erdős Péter és a szabadság vándorai. Századvég Közéleti Tudásközpont, 2026. 420 old.)

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