A diktatúra karmestere – Mező Gábor új könyve a Kádár-korszak egyik legfontosabb tabuját bontja le

A könyv egyik legfontosabb erénye éppen az, hogy Erdős pályáját nem elszigetelten mutatja be. A szerző részletesen feltárja családi hátterét, fiatalkorát, a háború és a holokauszt élményeit, majd azt az utat, amely végül a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat meghatározó vezetői pozíciójáig vezetett. A szerző meggyőződése, egy ilyen életút csak a történelmi környezet ismeretében érthető meg.

Egyre világosabbá válik, ahogyan haladunk előre a kötetben, A szárnyszegő valójában nem is Erdős Péterről szól, hanem a hatalom természetéről. Arról, miként működik egy olyan diktatúra, amely már nem elsősorban nyílt erőszakkal kívánja ellenőrizni a társadalmat, hanem a lehetőségek adagolásával. A Kádár-rendszer kultúrpolitikája sokkal kifinomultabb volt annál, mint amit a korábbi kommunista évtizedekből ismerhettünk. A tiltás mellett megjelent a tűrés és a támogatás kategóriája, s a rendszer éppen e három fogalom rugalmas alkalmazásával tudta fenntartani befolyását. A könyv egyik legfontosabb felismerése, hogy ezek a kategóriák nem elvont politikai fogalmak voltak, hanem hús-vér emberek mindennapi életét meghatározó döntések.

Egy zenekar hónapokig vagy akár évekig várhatott egy lemez megjelenésére. Egy másik külföldi turnéra indulhatott, míg vetélytársai útlevelet sem kaptak. Volt, akinek dalai rendszeresen megszólaltak a rádióban, mások hiába töltötték meg a koncerttermeket, felvételeik a fiókban maradtak. Ezek a döntések ritkán születtek nyilvános szabályok alapján, sokkal inkább személyes kapcsolatok, politikai megfontolások és informális egyeztetések eredményeként alakultak ki. Mező részletesen bemutatja, Erdős Péter ebben a rendszerben milyen szerepet töltött be, és milyen eszközökkel gyakorolta befolyását.

A könyv egyik legnagyobb erőssége a forráskezelés. Mező Gábor újságíróként már korábbi munkáiban is bizonyította, különös érzéke van a levéltári kutatáshoz és az állambiztonsági dokumentumok feldolgozásához. Ezúttal is bőséges dokumentumanyagra támaszkodik: levéltári iratokra, korabeli sajtóra, visszaemlékezésekre, interjúkra és hivatalos feljegyzésekre. Ennek köszönhetően a könyv túl tud lépni azokon a legendákon, amelyek Erdős Péter személyét az elmúlt évtizedekben körülvették. Több, korábban szinte megkérdőjelezhetetlennek hitt történet új megvilágításba kerül, míg más esetekben éppen a dokumentumok erősítik meg a szóbeszédeket. A szerző következetesen törekszik arra, hogy a mítoszok helyett a bizonyítható tényekre építsen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a könyv száraz történészi monográfia lenne. Éppen ellenkezőleg: Mező újságírói rutinja végig érződik a szövegen.