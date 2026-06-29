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Búcsúzik Cso-cso-szán az Operaháztól, de júliusban még elcsípheti

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Létay Kiss Gabriella és Ferenczy Orsolya alakításában tér vissza Cso-cso-szán tragikus története 2026. július 11. és 22. között a Magyar Állami Operaház színpadára. Kerényi Miklós Gábor rendezése 178 előadás és több nagy sikerű ázsiai turné után, a nyári sorozattal búcsúzik az Andrássy úti Ybl palotától.

Magyar Nemzet
2026. 06. 29. 16:05
Fotó: Nagy Attila
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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