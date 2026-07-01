Elhunyt Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész
Életének 98. évében elhunyt Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze – tudatta közösségi oldalán a Magyar Színház.
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