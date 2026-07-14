Újra a mozikban Stallone klasszikusa, már kaphatók a jegyek
Miközben Sylvester Stallone idén a nyolcvanadik születésnapját ünnepli, egyik kultikus akciófilmje is jubileumhoz érkezett: a Kobra negyvenéves lett. A klasszikus akcióthriller ennek alkalmából digitálisan felújított, 4K-s változatban tér vissza a magyar mozikba egy hétre.
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