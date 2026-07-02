Elment diszkókorszak egyik ikonikus hangja, a Y.M.C.A. előadója
75 éves korában meghalt a Village People énekese, Victor Willis - írja a BBC. A diszkóegyüttes az 1970-es évek végén alakult, és olyan slágereket adtak ki, mint a Y.M.C.A és az In The Navy.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A piros-fehér Gran Torino és a legendás nyomozópáros – mennyire emlékszik még a Starsky és Hutchra?
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!