szentendrerégészeti felfedezésFerenczy Múzeumi Centrum

Vajda Lajos Tour de France-a és Szentendre föld alatti római múltja

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Szentendréről ma elsősorban művészete és művészeti öröksége jut eszünkbe, csaknem kétezer éve azonban a Római Birodalom határvidékének egyik katonai tábora állt ezen a területen. Az Ulcisia Castrában a 2. századtól mintegy háromszáz éven át különböző katonai alakulatok állomásoztak, a tábor körül pedig civil település alakult ki. A római kori város emlékei ma nagyrészt a föld alatt vannak, sírjai azonban a mai Szentendre területén is előkerülnek. A lelőhely történetét augusztus 29-én régészeti séta idézi fel a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál programjaként, amelyhez a Ferenczy Múzeumi Centrum számos kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozással és esti programmal kapcsolódik.

Ménes Márta
2026. 08. 28. 9:00
Fotó: Ferenczy Múzeum Centrum
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Vajda művészete egy másik programban kortárs színházi formában jelenik meg. A Vajda és a posztmodern kiállításban szereplő El Kazovszkij-képregények Vajda egyik rajzát gondolják tovább. Az ezekből kiinduló El Kazovszkij Galateája a férfi és nő közötti kapcsolatok, a vágy és a tárgyiasítás kérdéseit járja körül, El Kazovszkij saját verseinek és szövegeinek felhasználásával.

El Kazovszkij: Képregény-részlet (Fotó: Ferenczy Múzeum Centrum)

A Barcsay Múzeum udvarában a kerámiáé lesz a főszerep: a Szentendrei Keramikusok Egyesülete fennállásának húszéves évfordulójához kapcsolódva kiállítás és több mesterségbemutató is várja a látogatókat. A programokon többek között régészeti kerámialeletek restaurálását, porcelánöntést és fazekaskorongon történő edénykészítést lehet megfigyelni.

Az irodalmi programok között Szilágyi Eszter Anna Vitéz László és a Halál című felolvasószínházi darabja szerepel. A Szenteczki Zita rendezte előadás a Kemény Henrik-féle bábhagyományból és a Peer Gynt bolyongástörténetéből építkezik. A történetben Vitéz László a Halállal és saját szerepével is szembekerül: egy nap haladékot kér, hogy találjon valakit, aki meghalna helyette.

 

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