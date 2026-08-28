Vajda Lajos Tour de France-a és Szentendre föld alatti római múltja

Vajda művészete egy másik programban kortárs színházi formában jelenik meg. A Vajda és a posztmodern kiállításban szereplő El Kazovszkij-képregények Vajda egyik rajzát gondolják tovább. Az ezekből kiinduló El Kazovszkij Galateája a férfi és nő közötti kapcsolatok, a vágy és a tárgyiasítás kérdéseit járja körül, El Kazovszkij saját verseinek és szövegeinek felhasználásával.

El Kazovszkij: Képregény-részlet (Fotó: Ferenczy Múzeum Centrum)

A Barcsay Múzeum udvarában a kerámiáé lesz a főszerep: a Szentendrei Keramikusok Egyesülete fennállásának húszéves évfordulójához kapcsolódva kiállítás és több mesterségbemutató is várja a látogatókat. A programokon többek között régészeti kerámialeletek restaurálását, porcelánöntést és fazekaskorongon történő edénykészítést lehet megfigyelni.

Az irodalmi programok között Szilágyi Eszter Anna Vitéz László és a Halál című felolvasószínházi darabja szerepel. A Szenteczki Zita rendezte előadás a Kemény Henrik-féle bábhagyományból és a Peer Gynt bolyongástörténetéből építkezik. A történetben Vitéz László a Halállal és saját szerepével is szembekerül: egy nap haladékot kér, hogy találjon valakit, aki meghalna helyette.