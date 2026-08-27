A Tisza-parton búcsúzik a nyár: a Halott Pénz és a Parno Graszt is berobbantotta a SZIN-t

A SZIN első napja így végül nem a váratlanul kieső Bastille-ról szólt, hanem arról, amiért a fesztivál évről évre megtölti a Tisza-partot: a közös zenei élményről. A Halott Pénz slágerei, a Parno Graszt elementáris energiája és Rúzsa Magdi nagyszínpados fellépése együtt gondoskodott arról, hogy a fesztivál nyitónapja méltóképpen indítsa el az idei négynapos szegedi nyárzárást.