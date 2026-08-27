A SZIN első napja így végül nem a váratlanul kieső Bastille-ról szólt, hanem arról, amiért a fesztivál évről évre megtölti a Tisza-partot: a közös zenei élményről. A Halott Pénz slágerei, a Parno Graszt elementáris energiája és Rúzsa Magdi nagyszínpados fellépése együtt gondoskodott arról, hogy a fesztivál nyitónapja méltóképpen indítsa el az idei négynapos szegedi nyárzárást.
A Tisza-parton búcsúzik a nyár: a Halott Pénz és a Parno Graszt is berobbantotta a SZIN-t
Szegeden szerdán kezdetét vette a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN), amely az idei évben is a nyár utolsó nagy fesztiváljaként várja a közönséget. A négynapos rendezvény első napján a hazai könnyűzene több meghatározó szereplője is színpadra lépett, a program egyik csúcspontját pedig a Halott Pénz koncertje jelentette, miközben a Parno Graszt a magyar és roma zenei hagyományokból táplálkozó muzsikájával várta a fesztiválozókat.
Borítókép: A Halott Pénz koncertje (Forrás: Facebook/SZIN)
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