Műsorváltozás miatt a SZIN nyitónapján Rúzsa Magdi lép fel a Coca-Cola Nagyszínpadon
Váratlan programváltozással indul az idei SZIN. A fesztivál nyitónapjának külföldi sztárfellépője, a brit Bastille sajnálatos módon – a zenekar énekesének betegsége miatt – lemondta szegedi koncertjét. A szervezők így a szerdai headlinerként a hazai könnyűzenei élet egyik legnagyobb csillagát, Rúzsa Magdit kérték fel, aki azonnal igent mondott a megkeresésre.
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