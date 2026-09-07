A redukció ereje, a szikárság határai – mit kezdjünk David Szalay Test című regényével?

A test önálló valósága

Érdekes azonban, hogy miközben István lelki folyamatai nehezen hozzáférhetők, a teste szinte folyamatosan jelen van. A vágy, a szexuális tapasztalat, az erőszak, a katonai szolgálat testi élményei, majd később az öregedés mind olyan jelenség, amelyet Szalay jóval részletesebben figyel meg, mint a hozzájuk kapcsolódó érzelmeket. Mintha a test olyasmit is megmutatna, amit István nem tud vagy nem akar szavakba önteni. Ez azért is fontos, mert Szalay elmondása szerint a regény egyik kiindulópontja éppen a fizikai létezés tapasztalata volt: mit jelent élő testként jelen lenni a világban?

A Test így nem egyszerűen a kimondatlanság regénye, hanem arról a távolságról is szól, amely a testi tapasztalat és annak értelmezése között húzódik.

István teste reagál, vágyik, szenved, alkalmazkodik és öregszik, miközben ő maga ritkán értelmezi mindezt. A test nagyon is konkrét, a hozzá kapcsolódó belső jelentés azonban gyakran homályban marad.

Ez éles ellentétben áll azzal a részletező figyelemmel, amellyel Szalay István környezetét, a tárgyi világot és a társadalmi közeget érzékelteti. A regény első része a nyolcvanas évek végének, kilencvenes évek elejének magyar közegében játszódik, egy déli magyarországi városban, amelyet a szöveg nem nevez meg, de Szalay későbbi nyilatkozata szerint egyértelműen Pécs. A panel szűkös terei, a családi viszonyok és a mindennapi élet tárgyi világa néhány pontos részletből idézi fel a korszakot. Szalay nem emeli ki és nem értelmezi ezt a világot, hanem természetes tapasztalatként ábrázolja, így a magyarországi részek hitelessége nem dokumentarista, hanem inkább emlékezetszerű. Ez ugyanakkor nem önálló történetként különül el a regényben, hanem annak a hosszú élettörténetnek a része, amelyben István egyik élethelyzetből a másikba kerül.