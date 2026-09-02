Nyolc koncertet ad tíz nap alatt Presser Gábor

A Munkakönyv első része, a Versdalok 2024 végén digitális formában már megjelent; ezen 35 kortárs magyar vers megzenésített verziója hallható. A szövegek részben ma alkotó (Erdős Virág, Varró Dániel, Parti Nagy Lajos), részben az elmúlt években elhunyt (Fodor Ákos, Kántor Péter, Tandori Dezső, Esterházy Péter), részben más alkotóktól (Horváth Imre, Kepes Sára, Petri György és Kányádi Sándor) származnak. A Versdalokon számos közreműködő énekes és zenész szerepel, Parti Nagy Lajos b-moll szonettjében például két operaénekesnő, Károlyi Kati és Murányi Márta, valamint a rocker Szebényi Dani is énekel.

A kiadvány második részében, több mint negyven évvel az Electromantic című lemezem megjelenése után újból instrumentális anyaggal állok elő Zenék képzelt filmekhez címmel. A több mint egyórás anyagon sokféle elképzelt filmjelenet, képek, akusztikus és elektronikus hangok, hangzások adta fantáziálás szerepel

– mondta a zenész.