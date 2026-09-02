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Nyolc koncertet ad tíz nap alatt Presser Gábor

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Presser Gábor nyolc estén át játszik a Budapest Kongresszusi Központban 2027. január 8-17. között, és három teljesen különböző műsort, több mint hetven dalt fog előadni. A dalszerző-előadó Munkakönyv címmel novemberben többrészes lemezkiadvánnyal is jelentkezik a tervek szerint. A magyar könnyűzene történetének egyik legsikeresebb szerzője és előadója saját honlapjának adatai szerint mintegy hatszáz dalt írt, emellett számos jelentős zenés színpadi mű fűződik a nevéhez. Pályája a hatvanas évek második felében az Omegában indult, 1971-ben megalapította a Locomotiv GT-t. Szólóelőadóként a nyolcvanas évek eleje óta dolgozik.

Forrás: MTI2026. 09. 02. 11:55
Presser Gábor Fotó: Pesti József ÚN
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A Munkakönyv első része, a Versdalok 2024 végén digitális formában már megjelent; ezen 35 kortárs magyar vers megzenésített verziója hallható. A szövegek részben ma alkotó (Erdős Virág, Varró Dániel, Parti Nagy Lajos), részben az elmúlt években elhunyt (Fodor Ákos, Kántor Péter, Tandori Dezső, Esterházy Péter), részben más alkotóktól (Horváth Imre, Kepes Sára, Petri György és Kányádi Sándor) származnak. A Versdalokon számos közreműködő énekes és zenész szerepel, Parti Nagy Lajos b-moll szonettjében például két operaénekesnő, Károlyi Kati és Murányi Márta, valamint a rocker Szebényi Dani is énekel.

A kiadvány második részében, több mint negyven évvel az Electromantic című lemezem megjelenése után újból instrumentális anyaggal állok elő Zenék képzelt filmekhez címmel. A több mint egyórás anyagon sokféle elképzelt filmjelenet, képek, akusztikus és elektronikus hangok, hangzások adta fantáziálás szerepel

 – mondta a zenész.

A Munkakönyv harmadik fejezete a Hol rokk, hol nem rokk lesz. 

Ezek mind új dalok, az utóbbi évek termése. Készült olyan dal is, amelyben felhasználom egy nyolcvanas években készült, kazettán fennmaradt demófelvételemet. Sok vendégénekes, muzsikus szerepel rajta, egyetlen dalt egy telefonnal még újra felveszek

Presser Gábor az MTI-nek hangsúlyozta:

a Munkakönyv éveken át tartó nagy munka volt, de örül, hogy ‹így, a pályám vége felé› egy ekkora kiadvány megjelenhet.

A magyar könnyűzene történetének egyik legsikeresebb szerzője és előadója saját honlapjának adatai szerint mintegy hatszáz dalt írt, emellett számos jelentős zenés színpadi mű fűződik a nevéhez. Pályája a hatvanas évek második felében az Omegában indult, 1971-ben megalapította a Locomotiv GT-t. Szólóelőadóként a nyolcvanas évek eleje óta dolgozik.

 

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Jut eszembe, az ÁVH (mely 1948-ban épp ilyentájt, szeptember elején alakult) vezetőjének, Péter Gábornak sem volt jogi végzettsége.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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