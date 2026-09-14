Miért kell megmenteni a nőket Sydney Sweeneytől?

Aztán jött a Dr. Squatch, amely Sweeney fürdővizéből készített limitált szappant. Az ötezer darabos készlet pillanatok alatt elfogyott, és egyetlen darabért 590 dollárt is fizettek az eBay-en, az eredeti nyolcdolláros ár többszörösét. Most pedig itt a Novig, és ismét ugyanaz történik. Egy reklám szexuális töltete önmagában elég ahhoz, hogy komoly társadalmi vita kerekedjen belőle. És erről akkor valaki azt mondja, hogy árt a női sportolóknak?

Tényleg azt gondoljuk, hogy aki meglátja Sydney Sweeney meztelen testét egy sportreklámban, az másnap már kevésbé fogja komolyan venni Serena Williamst, Simone Bilst vagy bármelyik női olimpikont? Hogy egy női sportoló teljesítménye attól válik értéktelenné, mert egy színésznő egy reklámban szexi akar lenni?

Mintha a nőket csak akkor lehetne komolyan venni, ha előre megszabjuk nekik, milyen módon jelenhetnek meg a nyilvánosság előtt. Az egyik nőnek azt mondjuk, hogy a testével ne akarjon érvényesülni, mert ezzel árt a többieknek, a másiknak pedig azt, hogy legyen büszke arra, hogy sportolóként erős és vonzó egyszerre. Miért kellene aezeket szembeállítani? A világ ennél azért sokkal színesebb hely.

A Novig-reklám lehet ízléstelen. Lehet túl direkt. Lehet róla azt gondolni, hogy olcsó marketingfogás. De ebből még nem következik, hogy a női sportolók becsületét kell félteni tőle.

Ráadásul van ebben valami különösen képmutató.

Az amerikai reklámipar évtizedek óta használja a női és férfi szépséget, erotikát, karizmát és szexuális vonzerőt termékek eladására. A különbség most talán csak annyi, hogy egyesek már azt is meg akarják mondani, melyik nő használhatja ezt a saját javára. Sweeney pedig különösen érdekes célpontja ennek a vitának. Nemcsak azért, mert látványosan nem akar megfelelni annak az elvárásnak, hogy egy hollywoodi színésznőnek politikailag és társadalmilag is a „megfelelő” oldalon kell állnia, lásd erről szóló korábbi cikkünket itt: