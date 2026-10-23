Megújult a Nemzeti Gyászpark, ahol tablókiállítás is nyílt az 1956-os forradalom 70. évfordulójára

A NÖRI közlése szerint a munkálatok célja az volt, hogy hetven évvel az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörése után az áldozatok emléke és a nemzeti emlékezet méltó, gondozott környezetben maradhasson fenn az eljövendő nemzedékek számára.

Hasznos tudnivalók a látogatáshoz:

Nyitvatartás: A Nemzeti Gyászpark naponta 7-től 19 óráig, a Látogatóközpont október 12. és november 4. között 9-től 17 óráig várja a megemlékezőket.

A Nemzeti Gyászpark naponta 7-től 19 óráig, a Látogatóközpont október 12. és november 4. között 9-től 17 óráig várja a megemlékezőket. Megközelítés: A főbejárat (Kozma u. 8–10.) elérhető a 28-as, 28A és 37-es villamosokkal, valamint a 68-as, 95-ös, 195-ös, 201E és 202E jelzésű autóbuszokkal.

A főbejárat (Kozma u. 8–10.) elérhető a 28-as, 28A és 37-es villamosokkal, valamint a 68-as, 95-ös, 195-ös, 201E és 202E jelzésű autóbuszokkal. Részletes információk: 301.nori.gov.hu

1956 története jóval több október 23-ánál

Elkészült közen a NÖRI 1956 című animációs filmje is, amely végigköveti a forradalom és szabadságharc történetét, a budapesti tüntetésektől és fegyveres harcoktól a november 4-i szovjet támadáson át egészen a forradalmat követő megtorlásig. A film segít abban, hogy az eseményeket ne különálló dátumokként és helyszínekként lássuk, hanem egy történet részeiként.

A teljes alkotás a Nemzeti Gyászpark Látogatóközpontjában tekinthető meg.

Ha szeretnétek közelebb kerülni ahhoz, mi történt 1956 őszén, és mi következett utána, érdemes a teljes filmet megnézni – jelezte a NÖRI közösségi oldalán.