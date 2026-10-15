A Hazajáró után a Hagyaték ismétlése is lekerült a képernyőről
Az M1 csatornán október 12-étől levették a műsorrendről a Hagyaték című ismeretterjesztő sorozat ismétlését. A közmédia lapunk megkeresésére nem közölte a döntés konkrét okát, és azt sem árulta el, mikor térhet vissza a Dextramédia által készített műsor. Ugyanez a műhely készítette a Hazajárót is, amelyet tizenegy résszel a befejezése előtt menesztettek a közmédiából a nyáron.
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