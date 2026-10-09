A nagy Gatsbytől a Dűnéig – Akik magyar hangot adnak a történeteknek

Fotó: Petőfi Kulturális Ügynökség

Amikor a fordító is alkotótárssá válik

A műfordítás és a szinkronizálás közös sajátossága, hogy mindkettő értelmező munkát kíván. Egy regény fordítója nem elégedhet meg az eredeti szavak pontos magyar megfelelőinek megtalálásával: figyelnie kell a szerző stílusára, a szereplők beszédmódjára és azokra a kulturális utalásokra is, amelyek más nyelvi környezetben esetleg elveszítenék jelentésüket.

A szinkronszínésznek más eszközökkel kell hasonló eredményt elérnie. Hangjával egy már létező színészi alakításhoz kapcsolódik, miközben a magyar változatban is hitelessé kell tennie a szereplő érzelmeit és megszólalásait. A FORDÍTVA készítői éppen erre az alkotói felelősségre szeretnék felhívni a figyelmet. A sorozat azt mutatja meg, milyen szakmai munka húzódik meg egy-egy természetesnek ható magyar mondat vagy filmszereplői megszólalás mögött. A Petőfi Kulturális Ügynökség célja egyúttal az is, hogy nagyobb figyelmet és elismerést kapjanak azok a szakemberek, akiknek munkája nélkül a külföldi irodalmi és filmes alkotások nem juthatnának el magyar nyelven a közönséghez.

A FORDÍTVA első epizódja október 14-én, szerdán 19 órakor jelenik meg a Kultúrapont YouTube-csatornáján. A sorozat előzetese már megtekinthető.