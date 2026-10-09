A nagy Gatsbytől a Dűnéig – Akik magyar hangot adnak a történeteknek

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Mi köti össze A nagy Gatsby, a Momo és a Dűne világát? Mindhárom történet magyar változata mögött olyan alkotók munkája áll, akiknek a nevét az olvasók és a nézők ritkábban ismerik, mint az írókét vagy a filmszínészekét. A Kultúrapont október 14-én induló, FORDÍTVA című háromrészes sorozata a műfordítók és a szinkronszínészek munkájába enged betekintést, megmutatva, hogyan születik meg egy-egy világhírű történet magyar nyelvű változata.

Viland Gabriella
2026. 10. 09. 9:44
Fotó: Petőfi Kulturális Ügynökség
Fotó: Petőfi Kulturális Ügynökség

Amikor a fordító is alkotótárssá válik

A műfordítás és a szinkronizálás közös sajátossága, hogy mindkettő értelmező munkát kíván. Egy regény fordítója nem elégedhet meg az eredeti szavak pontos magyar megfelelőinek megtalálásával: figyelnie kell a szerző stílusára, a szereplők beszédmódjára és azokra a kulturális utalásokra is, amelyek más nyelvi környezetben esetleg elveszítenék jelentésüket. 

A szinkronszínésznek más eszközökkel kell hasonló eredményt elérnie. Hangjával egy már létező színészi alakításhoz kapcsolódik, miközben a magyar változatban is hitelessé kell tennie a szereplő érzelmeit és megszólalásait. A FORDÍTVA készítői éppen erre az alkotói felelősségre szeretnék felhívni a figyelmet. A sorozat azt mutatja meg, milyen szakmai munka húzódik meg egy-egy természetesnek ható magyar mondat vagy filmszereplői megszólalás mögött. A Petőfi Kulturális Ügynökség célja egyúttal az is, hogy nagyobb figyelmet és elismerést kapjanak azok a szakemberek, akiknek munkája nélkül a külföldi irodalmi és filmes alkotások nem juthatnának el magyar nyelven a közönséghez.

A FORDÍTVA első epizódja október 14-én, szerdán 19 órakor jelenik meg a Kultúrapont YouTube-csatornáján. A sorozat előzetese már megtekinthető.

 

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