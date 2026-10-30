Dave Grohl tanácsot akart adni a lányának, de olyan választ kapott, amire nem számított

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Dave Grohl a Nirvana dobosaként vált világhírűvé, majd Kurt Cobain halála után megalapította a Foo Fighterst, amely az elmúlt három évtized egyik legsikeresebb rockzenekarává nőtte ki magát. Hiába a több évtizedes zenei tapasztalat, Dave Grohl sem mindig tud újat mondani a lányának. A Foo Fighters frontembere egy televíziós műsorban mesélte el, hogyan próbálta megnyugtatni a turnézás nehézségeivel küzdő Violetet, aki egyetlen mondattal szerelte le világhírű édesapját. A történetből az is kiderült, hogy Grohl már akkor felismerte lánya tehetségét, amikor a kislány mindössze négyéves volt.

Viland Gabriella
2026. 10. 30. 18:47
Dave Grohl tanácsot akart adni a lányának, de olyan választ kapott, amire nem számított
Dave Grohl a Foo Fighters frontembere lányával együtt szerepelt egy televíziós műsorban. Fotó: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADave_Grohl_2008.jpg?utm_source=chatgpt.com

Apja nélkül készítette el első lemezét

Violet Grohl azonban ma már nemcsak a Foo Fighters koncertjein lép fel. Május 29-én jelent meg első önálló albuma, a Be Sweet to Me, amelyen saját zenei világát mutatja be. A lemez az alternatív rockból merít, hangzásában pedig a nyolcvanas és kilencvenes évek zenekarainak hatása is felismerhető. A fiatal énekesnő Justin Raisen producerrel dolgozott az albumon, amelynek elkészítésében híres édesapja nem vett részt. Dave Grohl egy korábbi, Radio X-nek adott interjúban azt is elárulta, hogy lánya lemezszerződéséről csak akkor értesült, amikor Violet egy családi vacsorán közölte vele a hírt.

Bár a zenész szívesen segített volna neki, örül annak, hogy lánya önállóan építi a pályafutását. Violet munkája ráadásul őt magát is inspirálta: korábban arról beszélt, hogy a fiatal énekesnő lendületes alkotói módszere hatással volt a Foo Fighters új lemezének elkészítésére is. A Be Sweet to Me megjelenését a Universal Music hivatalos közleménye is megerősíti. 

A rocksztárból büszke édesapa lett

Dave Grohl a Nirvana dobosaként vált világhírűvé, majd Kurt Cobain halála után megalapította a Foo Fighterst, amely az elmúlt három évtized egyik legsikeresebb rockzenekarává nőtte ki magát. Már nemcsak saját koncertjeiről és lemezeiről beszél szívesen, hanem lánya sikereiről is. A Jimmy Kimmel műsorában felidézett történetből kiderült, hogy Violet nem fél ellentmondani világhírű édesapjának, még akkor sem, ha éppen a színpadi éneklésről van szó. Grohl szemmel láthatóan büszke lánya önállóságára. Bár a hangjuk és az előadásmódjuk különbözik, abban biztos, hogy lánya előtt komoly zenei pályafutás áll. A fiatal énekesnő eközben saját közönségét építi, és a nagy fesztiválszínpadok után most kisebb klubokban is bizonyíthat. Édesapja pedig továbbra is figyelemmel kíséri a fellépéseit.

 

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