Dave Grohl tanácsot akart adni a lányának, de olyan választ kapott, amire nem számított

Apja nélkül készítette el első lemezét

Violet Grohl azonban ma már nemcsak a Foo Fighters koncertjein lép fel. Május 29-én jelent meg első önálló albuma, a Be Sweet to Me, amelyen saját zenei világát mutatja be. A lemez az alternatív rockból merít, hangzásában pedig a nyolcvanas és kilencvenes évek zenekarainak hatása is felismerhető. A fiatal énekesnő Justin Raisen producerrel dolgozott az albumon, amelynek elkészítésében híres édesapja nem vett részt. Dave Grohl egy korábbi, Radio X-nek adott interjúban azt is elárulta, hogy lánya lemezszerződéséről csak akkor értesült, amikor Violet egy családi vacsorán közölte vele a hírt.

Bár a zenész szívesen segített volna neki, örül annak, hogy lánya önállóan építi a pályafutását. Violet munkája ráadásul őt magát is inspirálta: korábban arról beszélt, hogy a fiatal énekesnő lendületes alkotói módszere hatással volt a Foo Fighters új lemezének elkészítésére is. A Be Sweet to Me megjelenését a Universal Music hivatalos közleménye is megerősíti.

A rocksztárból büszke édesapa lett

Dave Grohl a Nirvana dobosaként vált világhírűvé, majd Kurt Cobain halála után megalapította a Foo Fighterst, amely az elmúlt három évtized egyik legsikeresebb rockzenekarává nőtte ki magát. Már nemcsak saját koncertjeiről és lemezeiről beszél szívesen, hanem lánya sikereiről is. A Jimmy Kimmel műsorában felidézett történetből kiderült, hogy Violet nem fél ellentmondani világhírű édesapjának, még akkor sem, ha éppen a színpadi éneklésről van szó. Grohl szemmel láthatóan büszke lánya önállóságára. Bár a hangjuk és az előadásmódjuk különbözik, abban biztos, hogy lánya előtt komoly zenei pályafutás áll. A fiatal énekesnő eközben saját közönségét építi, és a nagy fesztiválszínpadok után most kisebb klubokban is bizonyíthat. Édesapja pedig továbbra is figyelemmel kíséri a fellépéseit.