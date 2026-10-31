Amikor Liszt zenéje után csendben marad a közönség: régi kották tárják fel a zeneszerző utolsó szimfóniájának titkait
Egy régi zeneakadémiai kotta indította el azon az úton Várnagy Andrea zongoraművészt, amelynek végén Liszt Ferenc egyik kevéssé ismert szimfonikus költeményének titkait is feltárta. A Liszt Ferenc-díjas zongoraművész erről is beszélt a Hid-villában tarott könyvbemutatón.
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