Amikor Liszt zenéje után csendben marad a közönség: régi kották tárják fel a zeneszerző utolsó szimfóniájának titkait

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Egy régi zeneakadémiai kotta indította el azon az úton Várnagy Andrea zongoraművészt, amelynek végén Liszt Ferenc egyik kevéssé ismert szimfonikus költeményének titkait is feltárta. A Liszt Ferenc-díjas zongoraművész erről is beszélt a Hid-villában tarott könyvbemutatón.

Dani Áron
2026. 10. 31. 13:36
Várnagy Andrea
Várnagy Andrea Fotó: Vozary Róbert Forrás: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

 

Várnagy AndreaMMA Művészetelméleti és Módszertani KutatóintézetkönyvbemutatóSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
idezojelekországház

Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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