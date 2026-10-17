Meghalt Kuna Károly színművész
Hatvankilenc éves korában elhunyt Kuna Károly Jászai Mari- és Aase-díjas színművész. Halálhírét október 16-án este jelentette be a székesfehérvári Vörösmarty Színház, amelynek hosszú éveken át meghatározó tagja volt. A teátrum saját halottjának tekinti a művészt.
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