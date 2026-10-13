Először viszik színpadra angolul Szerb Antal regényét
Szerb Antal Utas és holdvilág című regényét először állítják színpadra angol nyelven: a Journey by Moonlight című előadást októberben mutatják be a londoni Liszt Intézetben – írja a Fidelio. Az adaptációt Ábel Stella rendezi, a főszerepet Andrew Nance játssza, a nemzetközi szereplőgárdában pedig magyar művészek is feltűnnek.
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