New Yorktól Londonig – Világhírű koncerttermekben folytatódik a Cziffra Fesztivál

Balázs János beszélt korábban a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A zongoraművész akkor úgy fogalmazott, hogy a Cziffra-féle szellemiség és a magyar zongoraiskola fennmaradásának egyik feltétele a következő művészgeneráció támogatása. A fesztivál ezért a rangos hangversenyek mellett rendszeresen szervez mesterkurzusokat, fiatal előadóknak szóló koncerteket, és díjakkal is segíti a tehetséges muzsikusok pályakezdését. Ahogyan arról lapunk beszámolt. A Fókuszban a fiatalok sorozatban Szőcs Henrik mellett Pellet Sebestyén és Szekrényessy Csanád is bemutatkozási lehetőséget kapott.

Balázs János visszatér a Carnegie Hallba

A nemzetközi évad november 16-án New Yorkban folytatódik. Balázs János a tavalyi bemutatkozását követően ismét a Carnegie Hallban lép fel, ezúttal a Zankel Hallban ad szólóestet Hommage à Cziffra címmel. A hangversenyen Schumann, Liszt, Chopin és Ravel művei szerepelnek. A műsor a romantikus zongorairodalom különböző korszakait idézi meg, különös tekintettel arra a virtuóz előadói hagyományra, amelynek Cziffra György az egyik legismertebb képviselője volt. A New York-i fellépésről már a fesztivál teljes évadának szeptemberi bejelentésekor is írtunk. A Magyar Nemzet korábbi beszámolójában a nemzetközi hangversenyek mellett Balázs János november 8-i budapesti Liszt-maratonját is bemutattuk. A zongoraművész a Zeneakadémián három koncerten adja elő Liszt valamennyi magyar rapszódiáját, a tizenkét transzcendens etűdöt, a hat Paganini-etűdöt és a h-moll szonátát.

Liszt, Bartók és Kodály művei Londonban

A 2026/2027-es nemzetközi évad 2027. március 3-án Londonban folytatódik, ahol a Cziffra Fesztivál ismét a Royal Philharmonic Orchestrával működik együtt. A Cadogan Hallban rendezett Liszt Hungarian Fantasy – Hommage à Cziffra című koncerten a zenekart Emilia Hoving vezényli, a szólista Balázs János lesz. Az est műsorában Liszt második magyar rapszódiája, Magyar fantáziája és Haláltánca mellett Kodály Háry János-szvitjének részletei és Bartók Táncszvitje is elhangzik. A koncert részletes programját már a londoni Cadogan Hall hivatalos honlapján is közzétették. A hangverseny a magyar zeneszerzés három meghatározó alakját állítja egymás mellé, miközben Liszt művein keresztül Cziffra György zongoraművészi örökségét is felidézi.