New Yorktól Londonig – Világhírű koncerttermekben folytatódik a Cziffra Fesztivál

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Luxemburgban indul, majd Brüsszelben, New Yorkban és Londonban folytatódik a Cziffra Fesztivál 2026/2027-es nemzetközi évada. Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész novemberben ismét fellép a Carnegie Hallban, tavasszal pedig a Royal Philharmonic Orchestra közreműködésével ad koncertet Londonban. A programsorozat Cziffra György művészi öröksége előtt tiszteleg, miközben fiatal magyar muzsikusoknak is bemutatkozási lehetőséget kínál külföldön. A luxemburgi nyitóhangverseny az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójához is kapcsolódik.

Viland Gabriella
2026. 10. 10. 5:50
Balázs János a Carnegie Hall-ban Fotó: Richard Law

Balázs János beszélt korábban a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A zongoraművész akkor úgy fogalmazott, hogy a Cziffra-féle szellemiség és a magyar zongoraiskola fennmaradásának egyik feltétele a következő művészgeneráció támogatása. A fesztivál ezért a rangos hangversenyek mellett rendszeresen szervez mesterkurzusokat, fiatal előadóknak szóló koncerteket, és díjakkal is segíti a tehetséges muzsikusok pályakezdését. Ahogyan arról lapunk beszámolt. A Fókuszban a fiatalok sorozatban Szőcs Henrik mellett Pellet Sebestyén és Szekrényessy Csanád is bemutatkozási lehetőséget kapott.

Balázs János visszatér a Carnegie Hallba

A nemzetközi évad november 16-án New Yorkban folytatódik. Balázs János a tavalyi bemutatkozását követően ismét a Carnegie Hallban lép fel, ezúttal a Zankel Hallban ad szólóestet Hommage à Cziffra címmel. A hangversenyen Schumann, Liszt, Chopin és Ravel művei szerepelnek. A műsor a romantikus zongorairodalom különböző korszakait idézi meg, különös tekintettel arra a virtuóz előadói hagyományra, amelynek Cziffra György az egyik legismertebb képviselője volt. A New York-i fellépésről már a fesztivál teljes évadának szeptemberi bejelentésekor is írtunk. A Magyar Nemzet korábbi beszámolójában a nemzetközi hangversenyek mellett Balázs János november 8-i budapesti Liszt-maratonját is bemutattuk. A zongoraművész a Zeneakadémián három koncerten adja elő Liszt valamennyi magyar rapszódiáját, a tizenkét transzcendens etűdöt, a hat Paganini-etűdöt és a h-moll szonátát.

Liszt, Bartók és Kodály művei Londonban

A 2026/2027-es nemzetközi évad 2027. március 3-án Londonban folytatódik, ahol a Cziffra Fesztivál ismét a Royal Philharmonic Orchestrával működik együtt. A Cadogan Hallban rendezett Liszt Hungarian Fantasy – Hommage à Cziffra című koncerten a zenekart Emilia Hoving vezényli, a szólista Balázs János lesz. Az est műsorában Liszt második magyar rapszódiája, Magyar fantáziája és Haláltánca mellett Kodály Háry János-szvitjének részletei és Bartók Táncszvitje is elhangzik. A koncert részletes programját már a londoni Cadogan Hall hivatalos honlapján is közzétették. A hangverseny a magyar zeneszerzés három meghatározó alakját állítja egymás mellé, miközben Liszt művein keresztül Cziffra György zongoraművészi örökségét is felidézi.

Egy fesztivál, amely Cziffra életművét viszi tovább

A Cziffra Fesztivált Balázs János 2016-ban alapította. A kezdetben elsősorban magyarországi hangversenyekre épülő rendezvénysorozat az elmúlt évtizedben nemzetközi programokkal, mesterkurzusokkal és tehetséggondozó kezdeményezésekkel bővült. A fesztivál tavaly ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. A jubileumi programsorozat novemberben José Cura, Miklósa Erika és Balázs János közös hangversenyével zárult a Müpában, amelyről a Magyar Nemzet is beszámolt. A mostani külföldi hangversenyek a fesztivál eddigi munkájának folytatását jelentik. 

Luxemburgban az 1956-os emigráció története és az előadói szabadság kerül előtérbe, Brüsszelben a fiatal zenészek támogatása, New Yorkban és Londonban pedig a magyar zongoraiskola és zeneszerzés nemzetközi hagyománya.

Cziffra György 1994-ben hunyt el Franciaországban. A róla elnevezett fesztivál koncertjein ma már olyan művészek is bemutatkozhatnak külföldön, akik jóval a halála után születtek. A luxemburgi, brüsszeli, New York-i és londoni programok ennek a művészi örökségnek a továbbadását szolgálják.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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