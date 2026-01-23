Cziffra FesztiváltehetségkoncertsorozatBalázs János

Ők formálják a jövő zenéjét: tehetségek a Cziffra-fesztiválon

A Cziffra-fesztivál Fókuszban a fiatalok koncertsorozata bemutatkozási lehetőséget ad azoknak az ifjú művészeknek, akik néhány éven belül meghatározó alakjai lehetnek a magyar és a nemzetközi zenei életnek. A Hegyvidéki Kulturális Szalon négy esten keresztül ad teret a friss hangoknak, a műfajokon átívelő gondolkodásnak és a fiatal előadói energiának.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 14:05
A Cziffra-fesztivál tehetségei Fotó: Kondella Misi
A Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész által alapított Cziffra-fesztivál kezdetektől tudatosan épít a tehetséggondozásra. Díjakkal, mesterkurzusokkal, mentorprogramokkal és visszatérő fellépési lehetőségekkel segíti a fiatal művészek pályáját, nemcsak elindítva, hanem hosszú távon is kísérve őket.

Cziffra-fesztivál
A Cziffra-fesztivál Fókuszban a fiatalok koncertsorozata bemutatkozási lehetőséget kínál az ifjú művészeknek. Fotó: Posztós János

 

A Cziffra-fesztivál koncertsorozata ugródeszka a fiataloknak

A tehetséggondozás összetett vállalás, amit nem lehet félvállról venni. A Cziffra-fesztiválon arra törekszünk, hogy a fiatal művészek fejlődésének minél több aspektusát támogassuk

– fogalmazott Balázs János művészeti vezető.

A Fókuszban a fiatalok sorozat január 23. és március 20. között zajlik, és nem csupán bemutatkozási alkalmakat kínál: ezek az estek valódi szakmai mérföldkövek a fellépőknek.

Az első és az utolsó alkalommal a Talentum Hungaricum program ösztöndíjasai lépnek színpadra. A program a 16–26 év közötti zenészeket és a tíz–húsz év közötti táncművészeket támogatja személyre szabott mentorálással, workshopokkal és szakmai képzésekkel. Klasszikus, jazz-, népi és könnyűzenei tehetségek, valamint táncművészek mutatkoznak be, sokan közülük már most figyelemre méltó eredményekkel.

Február 15-én két, már komoly szakmai elismerésekkel rendelkező fiatal művész, Lugosi Ali klarinétművész és Varga Tivadar jazz-zongorista ad közös koncertet. Mindketten a Cziffra-fesztivál Kreatív Művész díjának birtokosai, és művészetükben természetesen mozognak a műfaji határok között.

Lugosi Ali a Virtuózok tehetségkutatóból indult, majd rangos szakmai díjakkal hívta fel magára a figyelmet. Varga Tivadar saját triót alapított, a Budapest Ragtime Band tagja, mesterei között Oláh Kálmán és Borbély Mihály is szerepel. Közös estjük könnyed dallamvilággal, kifinomult improvizációval és a közelgő tavasz hangulatával kecsegtet.

Február 18-án Dolfin Balázs gordonkaművész és Oláh Krisztián zongoraművész lép fel. Mindketten fiatalon kapcsolódtak be a nemzetközi zenei életbe: Dolfin Balázs a tanulmányait Münchenben folytatta, míg Oláh Krisztián nemzetközi jazzversenyeken – többek között Montreux-ben és a Thelonious Monk Institute versenyén – ért el kiemelkedő sikereket. Kettősük a klasszikus és a jazzhagyományok közti párbeszédre épül.

A Fókuszban a fiatalok estek nemcsak bemutatják, hanem aktívan formálják is a jövő magyar zenei életét és közönségét. 

A Cziffra-fesztivál egész éves programkínálatában különleges helyet foglal el a februári eseménysorozat, amely 2026-ban is generációkat, műfajokat és stílusokat hoz közös nevezőre – a bárzenétől a jazzig, a klasszikus hangversenyektől az összművészeti produkciókig.

A fiatal művészeknek ezek az estek ugródeszkát, a közönségnek pedig valódi felfedezésélményt kínálnak. Ha valaki szeretné elsőként hallani a jövő meghatározó hangjait, itt a helye.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

