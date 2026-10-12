Európa legjobb parkjának szavazták meg a Városligetet

Forrás: ligetbudapest.hu

A helyszínen dolgozó parktechnikusok munkáját 0–24 órás diszpécserszolgálat és digitális ellenőrzési rendszerek segítik. A közel 400 hulladékgyűjtő, a 35 ivókút és a játszóterek állapota folyamatos ellenőrzés alatt áll. A növényzet gondozását talajnedvesség-mérők optimalizálják, a tó vízminőségét szenzorok figyelik. A zöldfelület-fenntartásban a Városliget Zrt. Magyarországon elsőként vezetett be szolgáltatási szintekre épülő, visszamérhető minőségi paraméterekkel dolgozó (SLA) modellt, amelyet négy éve alkalmaz a BKM FŐKERT Kertészeti Divíziójával együttműködve.

Reprezentatív kutatás igazolja: a látogatók 98 százaléka pozitívan értékeli a Városligetet

A rangos szakmai elismerés mellett a közönség visszajelzései is egyértelműek: a Városliget Zrt. megbízásából az Inspira Research Group által a park 11 helyszínén végzett, 1000 fős, személyes megkérdezésen alapuló kutatás szerint a válaszadók 99 százaléka elégedett a megvalósult fejlesztések színvonalával. Ugyancsak 99 százalékuk előnyösnek tartja, hogy a Városligetben egy helyen találhatók meg a sportolás, a kikapcsolódás, a családi programok és a kulturális élmények lehetőségei. A megkérdezettek 99 százaléka úgy látja, hogy a Városliget az elmúlt évtizedben jobb, rendezettebb hellyé vált, 98 százalékuk pedig egyetért azzal, hogy a parknak ma már felelős gazdája van. A Liget népszerűségét a rendszeres használat is jelzi: a válaszadók közel háromnegyede legalább hetente egyszer felkeresi a parkot, 41 százalékuk pedig hetente több alkalommal is.