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Európa legjobb parkjának szavazták meg a Városligetet

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Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget: a világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks (WUP) a Large Urban Parks Award 2026-os európai díját ítélte oda a budapesti parknak az isztambuli díjátadón. A csaknem 100 hektáros Városligetet professzionális üzemeltetéséért, kiemelkedő zöldfelület-fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményéért díjazták. Az évente 8–9 millió látogatót fogadó Városliget ezzel a nemzetközi parkok élvonalába került, miközben az ország első számú kulturális, rekreációs és családi desztinációjává vált.

Dani Áron
2026. 10. 12. 10:32
Forrás: varosliget.hu
Forrás: ligetbudapest.hu

A helyszínen dolgozó parktechnikusok munkáját 0–24 órás diszpécserszolgálat és digitális ellenőrzési rendszerek segítik. A közel 400 hulladékgyűjtő, a 35 ivókút és a játszóterek állapota folyamatos ellenőrzés alatt áll. A növényzet gondozását talajnedvesség-mérők optimalizálják, a tó vízminőségét szenzorok figyelik. A zöldfelület-fenntartásban a Városliget Zrt. Magyarországon elsőként vezetett be szolgáltatási szintekre épülő, visszamérhető minőségi paraméterekkel dolgozó (SLA) modellt, amelyet négy éve alkalmaz a BKM FŐKERT Kertészeti Divíziójával együttműködve.

Reprezentatív kutatás igazolja: a látogatók 98 százaléka pozitívan értékeli a Városligetet

A rangos szakmai elismerés mellett a közönség visszajelzései is egyértelműek: a Városliget Zrt. megbízásából az Inspira Research Group által a park 11 helyszínén végzett, 1000 fős, személyes megkérdezésen alapuló kutatás szerint a válaszadók 99 százaléka elégedett a megvalósult fejlesztések színvonalával. Ugyancsak 99 százalékuk előnyösnek tartja, hogy a Városligetben egy helyen találhatók meg a sportolás, a kikapcsolódás, a családi programok és a kulturális élmények lehetőségei. A megkérdezettek 99 százaléka úgy látja, hogy a Városliget az elmúlt évtizedben jobb, rendezettebb hellyé vált, 98 százalékuk pedig egyetért azzal, hogy a parknak ma már felelős gazdája van. A Liget népszerűségét a rendszeres használat is jelzi: a válaszadók közel háromnegyede legalább hetente egyszer felkeresi a parkot, 41 százalékuk pedig hetente több alkalommal is.

A Liget Budapest Projekt az elmúlt években összesen több mint 70 nemzetközi és hazai elismerést kapott.

  • World Urban Parks díj: a Városliget parküzemeltetésének nemzetközi elismerése.
  • FIABCI Grand Prix, 2025: a Liget Budapest Projekt aranyérmet nyert a világ legjobb városrész-fejlesztéseként.
  • International Travel Awards, 2024: a Liget Budapest Projekt elnyerte a világ legjobb turisztikai fejlesztésének járó díjat.
  • Magyar Zene Háza: elnyerte a MIPIM Awards zsűri fődíját és a European Museum of the Year Award különdíját. Felkerült a Time Magazine World's Greatest Places és az Architectural Digest listájára, emellett számos építészeti, design- és turisztikai elismerést kapott.
  • Néprajzi Múzeum: többek között az Architecture Masterprize, az Architizer A+ és az iF Design Awards díjazottja, 2025-ben pedig három Red Dot-díjat is elnyert.
  • Szépművészeti Múzeum: Europa Nostra-díjat kapott.
  • Millennium Háza: nemzetközi díjat nyert a történelmi műemlék felújításáért.
  • Városligeti Nagyjátszótér: Tájépítészeti Nívódíjban részesült.
  • A Liget Budapest Projekt weboldala: 2025-ben Az Év Honlapja díjakat nyert el.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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