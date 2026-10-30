Visszatért az Aerosmith – hiába búcsúztak korábban a rajongók

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Három év után ismét együtt állt színpadra az Aerosmith. A legendás amerikai rockzenekar 2024-ben Steven Tyler súlyos hangszálsérülése miatt jelentette be, hogy felhagy a turnézással, október 29-én azonban különleges koncertet adott Los Angelesben. A visszatérésből Dave Grohl és Johnny Depp sem maradt ki, az est egyik legnagyobb meglepetését pedig az alapító dobos, Joey Kramer visszatérése jelentette.

Viland Gabriella
2026. 10. 30. 20:00
Visszatért az Aerosmith – hiába búcsúztak korábban a rajongók
A Hollywood Bowl színpadán az Aerosmith megmutatta, hogy bár a turnézástól elbúcsúzott, a közös zenélésről egyelőre nem mondott le. Fotó: https://www.aerosmithandfriends.com/

Újabb koncertre készülnek

A mostani visszatérés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az Aerosmith ismét hosszú turnéra indulna. A zenekar hivatalos honlapján két különleges Hollywood Bowl-koncertet hirdetett meg, október 29-re és november elsejére. A rendezvényeken többek között a Guns N' Roses, a Black Crowes, Billy Idol, a Heart és más ismert előadók működnek közre. A szervezők előzetesen jelezték, a fellépők névsora esténként változhat. A csütörtöki koncert így elsősorban ünnepi találkozás volt a zenekar és közönsége között. A Hollywood Bowl színpadán az Aerosmith megmutatta, bár a turnézástól elbúcsúzott, a közös zenélésről egyelőre nem mondott le.

 

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