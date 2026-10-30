Visszatért az Aerosmith – hiába búcsúztak korábban a rajongók

Újabb koncertre készülnek

A mostani visszatérés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az Aerosmith ismét hosszú turnéra indulna. A zenekar hivatalos honlapján két különleges Hollywood Bowl-koncertet hirdetett meg, október 29-re és november elsejére. A rendezvényeken többek között a Guns N' Roses, a Black Crowes, Billy Idol, a Heart és más ismert előadók működnek közre. A szervezők előzetesen jelezték, a fellépők névsora esténként változhat. A csütörtöki koncert így elsősorban ünnepi találkozás volt a zenekar és közönsége között. A Hollywood Bowl színpadán az Aerosmith megmutatta, bár a turnézástól elbúcsúzott, a közös zenélésről egyelőre nem mondott le.