Nem akármilyen világsztár érkezik Debrecenbe: bejelentette első fellépőit a Campus Fesztivál
Sydneyből egyenesen a debreceni Nagyerdőre érkezik az 5 Seconds of Summer: a világszerte milliók által hallgatott ausztrál pop-rock zenekar is fellép a 2027-es Campus Fesztiválon. De nem ők az egyetlen nagy név: Dzsúdló, DESH, ByeAlex és a Slepp, a Carson Coma és a Hooligans is ott lesz a jövő nyári rendezvényen. A lista még korántsem teljes, a Campus már az első bejelentéssel magasra tette a lécet.
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